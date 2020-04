Buon compleanno Patty Pravo, Carlo Calenda…

…Franco Marini, Gianfranco Pasquino, Jean Paul Belmondo, Giuseppe Caldarola, Bruno Zanin, Marta Flavi, Alessandro Vocalelli, Stefano de Lillo, Paolo Canè, Giovanni Allevi, Jacques Villeneuve, Antonio Nocerino, Luca Marin, Lucas Castro…

Oggi 9 aprile compiono gli anni: Fiorentino Palmiotto, scacchista; Mario Vergani, ex calciatore; Bruno Toscano, storico dell’arte, pittore; Jean Paul Belmondo, attore; Franco Marini, politico, sindacalista; Ubaldo Sanzo, storico, filosofo della scienza; Mario Donen, attore; Gloria Grosso, politica; Gastone Simoni, vescovo; Paola Pallottino, storica dell’arte, illustratrice, paroliera; Antonio Capuano, regista, sceneggiatore, pittore; Carlo Cellucci, filosofo; Franco Panza, ex calciatore; Gianfranco Pasquino, politologo, politico; Giovanni de Luna, storico; Mario Facchin, ex arbitro di calcio; Marcello Bartolucci, arcivescovo.

Inoltre, compiono gli anni: Giuseppe Ossorio, politico; Giuseppe Caldarola, giornalista, politico; Luigi Colombo, giornalista, conduttore tv; Raffaele Schicchi, ex calciatore; Claudio Ambrosini, compositore, direttore d’orchestra; Patty Pravo, cantante, musicista; Alberto Cazzella, archeologo; Marino Lombardo, ex calciatore, allenatore; Marta Flavi, conduttrice tv; Bruno Zanin, attore, scrittore; Luciano Gaetani, musicista, psicologo; Fabio Civitelli, fumettista, illustratore; Mirco Diamanti, allenatore pallacanestro; Carmine Fotia, giornalista, politico; Luigi Viva, scrittore; Barbara Bachlechner, ex atleta; Marco Cari, ex calciatore, allenatore; Massimo Mannelli, golfista; Marino Amadori, ex ciclista, dirigente; Carlo Sticotti, politico; Massimo Saverio Ennio Fundarò, politico; Antonio Sassarini, ex calciatore, allenatore.

Poi, compleanno di: Alessandro Vocalelli, giornalista; Roberto Beretta, giornalista, scrittore; Roberto Maggi, editore; Lino Nicolosi, chitarrista, discografico; Alessandro Pomposelli, ex calciatore, ex calcio a 5, allenatore; Stefano de Lillo, politico; Anna dello Russo, giornalista; Paolo Canè, ex tennista; Luciano Carafa, ex calciatore, allenatore, dirigente; Sergio Lorandi, chitarrista, compositore; Giuseppe Caboni, allenatore pallacanestro; Giovanni Piacentini, ex calciatore; Giovanni Allevi, pianista, compositore, direttore d’orchestra; Maurizio Buscaglia, allenatore pallacanestro; Davide Rota, giornalista, scrittore; Marco Alberti, ex giocatore di curling e alpinista; Gianluca Marzuoli, allenatore calcio a 5; Massimo Poggio, attore; Sebastiano Pinna, ex calciatore, allenatore.

Compiono gli anni anche: Jacques Villeneuve, pilota auto; Fabrizio Bernardi, astronomo; Marco Barusso, discografico, arrangiatore, chitarrista; Carlo Calenda, dirigente d’azienda, politico; Gianluca Fubelli, attore; Andrea Rustichelli, giornalista; Speranza Scappucci, direttrice d’orchestra, pianista; Daniele Magalotti, ex pallanotista, allenatore; Fabrizio Moro, cantautore, chitarrista; Thomas Pezzoli, ciclista; Fabio di Tomaso, attore; Virginia Sanjust di Teulada, conduttrice e annunciatrice tv; Andrea Tomatis, pallavolista; Ivan Fiorletta, ex pugile; Marco Carra, cestista; Antonio Ciano, judoka; Salvatore Costanzo, rugbista; Alessia Gazzola, scrittrice; Valentina de Risi, calciatrice, allenatrice; Massimo Loviso, calciatore; Davide Ghersini, arbitro di calcio; Antonio Nocerino, calciatore; Alcide Pierantozzi, scrittore; Luca Marin, ex nuotatore; Luca Radice, calciatore; Daniele Bonessio, cestista; Francesco Giontella, pallavolista; Nicola Leonardi, ex pallavolista; Francesco Luoni, calciatore; Lucas Castro, calciatore; Valeria Roffino, atleta; Marouan Razine, atleta; Sara Innocenti, cestista; Simone Sini, calciatore; Matteo Zanusso, rugbista; Arianna Montecucco, calciatrice; Valerio Costa, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Patty Pravo)