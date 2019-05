Buon compleanno Piero Chiambretti, David Sassoli, Valentina Vignali…

Oggi 30 maggio compiono gli anni: Mario Cordioli, ex calciatore; Manlio Bertolin, ex calciatore; Dino Nardin, ex canottiere; Luigi Locatelli, giornalista; Maresa Gallo, attrice, doppiatrice; Valentino Gasparella, ex ciclista; Giordano Mattavelli, ex calciatore; Giuseppe Quieti, politico; Edoardo Torricella, attore, regista; Giovanni Lunardi, fotografo; Pieraldo Ferrante, attore, doppiatore; Sergio Vento, diplomatico; Alberto Alessi, politico; Graziano Girardi, politico; Angelo Romero, baritono; Roberto Calasso, scrittore, editore; Luigi Conti, arcivescovo; Gian Carlo di Vizia, politico; Alessandro Finazzi Agrò, docente; Gianluigi Rossi, storico; Aldo Brancher, politico, dirigente d’azienda.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Maria Rosaria Manieri, politica; Dino Mele, attore; Francesco Rizzo, ex calciatore, dirigente; Claudio Pasqualin, procuratore sportivo, avvocato; Laura Martignon, matematica; Francesco Mastroluca, politico; Paolo Palma, giornalista, storico, politico; Elena Pedemonte, attrice, conduttrice radio; Alfio Quarteroni, matematico; Antonio Azzollini, politico; Pierluigi Camiscioni, rugbista, stuntman; Roberto Lasagni, bibliografo, storiografo; Anna Lavatelli, scrittrice; Vito Rallo, arcivescovo; Patrizia Maestri, politica; Marco Tutino, compositore; Paolo Mazzarello, neurologo, saggista; Antonino Saggio, architetto; Piero Chiambretti, conduttore tv, showman; Claudio Cimpanelli, compositore; Vittorio Galli, ex giocatore di football americano; Piergiorgio Massidda, politico.

Compleanno anche di: Simonetta Saliera, politica; David Sassoli, giornalista, politico; Carlo Turati, umorista, autore tv; Franz Haller, arti marziali; Pietro Tonolo, sassofonista, compositore; Daniela Zini, ex sciatrice; Giuseppe Galluzzo, ex calciatore, allenatore; Gianrico Carofiglio, ex magistrato, scrittore, politico; Luciano de Paola, ex calciatore, allenatore; Luigi Marco Bassani, storico; Enrico Galleschi, ex ciclista; Walter Arena, atleta; Pierluigi Marquis, politico; Andrea Montermini, pilota auto; Roberto Mordacci, filosofo; Iginio Straffi, regista, produttore tv, animatore; Luigino Bruni, economista; Vincenzo Zaccaro, politico, avvocato.

Poi, compiono gli anni: Giusy Consoli, dj, musicista, discografica; Claudia Porchietto, politica; Gianluca Galimberti, politico; Gabriele Fersini, chitarrista, cantante; Manuel Vescovi, politico; Alfredo Minucci, cantautore; Erick Thohir, ex presidente dell’Inter; Silvia Giralucci, giornalista, scrittrice, regista; Alberto Pagani, politico; Gabriella Pregnolato, ex ciclista, dirigente; Marco Reguzzoni, politico; Stefano Fantelli, scrittore, fumettista; Filippo Frati, rugbista, allenatore; Enrico Silvestrin, conduttore tv, attore, cantautore; Marco Ambrosio, ex calciatore, allenatore; Andrea Gattinoni, attore; Massimo Bertolini, ex tennista; Andrea Jelardi, giornalista, scrittore; Valeria Vidali, attrice, doppiatrice; Marco da Villa, politico; Giulia Grillo, politica, ministra della sanità; Michele Strianese, ingegnere, politico; Simone Zanon, atleta; Cristian Bucchi, ex calciatore, allenatore; Leonardo Azzaro, ex tennista.

Infine, compleanno di: Mirko Gerbi, ex pallavolista; Gianni Carabelli, ex atleta; Paolo Lattanzio, politico; Christian Pistoni, pilota moto; Gianmaria Bruni, pilota auto; Marco Geraci, ex rugbista, allenatore; Simone Vagnozzi, ex tennista, allenatore; Alessandro Melicchio, politico; Alberto Rebecca, calciatore; Pasquale Schiattarella, calciatore; Libor Kozak, calciatore; Michele Santucci, nuotatore; Alessandro Giannessi, tennista; Valentina Vignali, cestista, modella, personaggio tv; Luca Frigo, hockeista; Maria Messner, slittinista; Francesca Villani, pallavolista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Piero Chiambretti)