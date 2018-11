Buon compleanno Pino Donaggio, Loredana de Petris, Paola Cortellesi…

Oggi 24 novembre compiono gli anni: Michele Guainazzi, ex calciatore; Francesco Tiezzi, architetto, urbanista; Alcide Angeloni, politico; Spartaco Donati, ex calciatore; Raffaele Colapietra, storico; Giuseppe d’Ascenzo, chimico; Ermis Segatti, presbitero; Maria Chiara, soprano; Graziano Landoni, ex calciatore, allenatore; Delio Lucarelli, vescovo; Rossana (Rossana Capparuccini), cantante; Giuseppe di Lello Finuoli, magistrato, politico; Stella Dizzy (Maristella Ida di Cunzolo), cantante; Gianfranco Garbuglia, ex calciatore; Mauro Seppia, politico; Pino Donaggio, cantautore, compositore; Raffaele Coppola, avvocato; Luigi Ontani, pittore, scultore; Rosario Sferrazza, batterista, cantante, compositore; Umberto Bartocci, matematico; Sergio Campailla, scrittore, saggista, critico letterario; Giuseppe Orsi, dirigente d’azienda; Gianni Clerici, giocatore baseball; Umberto Ranieri, politico italiano; Luigi Compagna, politico; Alfonso Borghi, cantautore.

Inoltre, compiono gli anni: Giorgio Bornacin, politico; Diego dalla Palma, truccatore, scrittore; Alvaro Passeri, regista; Enzo de Camillis, scenografo, regista; Gianni Farinetti, scrittore; Aldo Nicoli, ex calciatore, allenatore; Emir Kusturica, regista, musicista, sceneggiatore; Roberto Sironi, cantautore, pittore, scrittore; Sergio Taddei, ex calciatore; Sandro de Franciscis, politico, medico; Francesco Marino, vescovo; Andrea Marinoni, pilota moto; Ugo Mazzotta, medico, scrittore; Pier Maria Cecchini, attore; Loredana de Petris, politica; Luciano Facchini, ex calciatore; Rosa Maria Villecco, politica; Daria Deflorian, attrice; Massimo Rigoni, salto con sci; Pierluigi Cuomo, attore, chitarrista; Giovanni Azzone, ingegnere; Raffaele Cantone, magistrato; Silvana Valente, paraciclista; Carlo Bertotti, musicista, compositore; Maurizio Ciampi, organista, direttore d’orchestra; Nunziante Consiglio, politico; Mario Vielmo, alpinista, regista; Guido Saracco, accademico; Giuseppe Gatta, ex calciatore; Katia Noventa, conduttrice tv, giornalista; Lorenzo Flaherty, attore.

Infine, festeggiano il compleanno: Daniele Limonta, ex calciatore; Massimo Lopresti, regista; Massimiliano Saccani, ex arbitro calcio; Nicolò Sciacca, ex calciatore, allenatore; Giorgio Amato, regista, scrittore, sceneggiatore; Antonfrancesco Vivarelli Colonna, politico, imprenditore; Alessandro Bignamini, disegnatore; Mario Sorrenti, fotografo; Maurizio Ciampi, ex arbitro calcio; Alberto Michielon, ex hockeista; Alessandro Michielon, ex hockeista; Paola Cortellesi, attrice; Martino Melis, ex calciatore, allenatore; Guido Trentin, ex ciclista; Lorenzo Stovini, ex calciatore; Vanessa Incontrada, attrice, modella, conduttrice tv; Natalia Viganò, pallavolista; Carlo Carabba, poeta, scrittore; Giulia di Vita, politica; Francesca Tonani, calciatrice; Claudio Ammendola, attore; Andrea Rubiolo, dirigente sportivo; Filippo Crimi, politico; Ivan Olita, modello, conduttore tv, fotografo, regista; Jorit Agoch, artista; Giacomo Ferrara, attore; Matteo Fantinelli, cestista; Elisa Rosso, scrittrice; Luca Sartoretti, pallavolista; Yassin Bouih, atleta; Stefano Colombo, pilota auto; Isotta Nocchi, calciatrice; Lorenzo Paissan, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Paola Cortellesi)