Buon compleanno Pino Galli, Marco Gervasoni, Barbara Alberti…

…Rosa Giannetta Alberoni, Carlo Pellegatti, Massimo Bray, Enrico Deaglio, Girolamo Pisano, Diego Confalonieri, Davide Crippa, Ivano Baldanzeddu, Jacopo Cullin…

Oggi 11 aprile compiono gli anni: Giuseppe (Pino) Galli, giornalista; Marco Gervasoni, docente, pubblicista; Mario Capelli, ex calciatore; Sergio Sebastiani, cardinale; Franco Pedrotti, botanico, cartografo, naturalista; Alessandro Colombini, discografico, paroliere; Benito Rigoni, bobbista; Lando Bartolini, tenore; Michele Sellitti, politico; Pierluigi Castellani, politico; Giancarlo Bertini, ex calciatore; Francesco Paresce, fisico; Giovanni Sacchi, ex calciatore; Sandro Schipani, giurista; Salvatore Borsellino, attivista; Sandro Samoggia, scrittore, giornalista; Barbara Alberti, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice; Angelo Dionisi, politico; Adriano Frassinelli, bobbista; Arturo Pecchielan, ex ciclista; Rosa Giannetta Alberoni, scrittrice, giornalista; Giovanni Toschi, ex calciatore; Nicola Colaianni, magistrato, politico; Enrico Deaglio, giornalista, scrittore; Salvatore di Somma, ex calciatore, allenatore, dirigente.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Franco Lattes, architetto; Carlo Pellegatti, giornalista; Gianni Franco, attore; Lucia Gaddo Zanovello, poetessa, saggista, scrittrice; Valter Zanetta, ingegnere, politico; Mario Moroni, dirigente sportivo; Fulvio Tocco, politico; Giancarlo Scottà, politico; Chiara Tozzi, sceneggiatrice, scrittrice, psicologa; Massimo Rotundo, fumettista; Antonello Colonna, cuoco; Valerio Nati, ex pugile; Ezio Sella, ex calciatore, allenatore; Giorgio Magnocavallo, ex calciatore, allenatore; Lucio Mazzi, giornalista, critico musicale, saggista; Aleandro Baldi, cantautore; Massimo Bray, politico, editore; Massimo Caria, giocatore di biliardo; Marco Delogu, fotografo, editore; Thomas Kostner, ex hockeista, allenatore; Fabio Mitterhofer, ex giocatore di curling; Gigi Porceddu, scultore; Maurizio Vancini, ex arbitro di rugby; Roberto Cecchetto, musicista; Giuseppe Cassì, ex cestista; Enrico Chieffi, velista; Fabrizio Convalle, ex ciclista; Simone Stenti, giornalista, scrittore; Alessandro Zisa, giocatore di curling; Roberto Romanini, canottiere; Angelo Cavallaro, cantautore; Davide Manuli, regista, attore; Valerio Aprea, attore; Luigi Romolo Carrino, scrittore; Angelo Solinas, ex calciatore, allenatore; Laura Antonini, conduttrice, radio.

Poi, compleanno di: Massimiliano Mariola, cuoco, conduttore tv; Nicola Vitiello, giornalista, conduttore radio; Ettore Ceresoli, ex atleta; Manuela Melchiorri, ex nuotatrice; Pietro Pennisi, ex tennista; Sergio Romano, attore; Simone Pinzani, ex combinatista nordico; Andrea Giaconi, ex atleta.

Infine, compiono gli anni: Filippo Giardina, comico; Girolamo Pisano, politico; Marco Pottino, politico; Giovanni Giuseppe di Meglio, ex calciatore, allenatore; Alessandro Sbrizzo, ex calciatore, allenatore; Cristian Saracco, ex fondista; Michele Braga, musicista, compositore; Massimo Minetti, calciatore; Gabriele Paoletti, ex calciatore; Daniele Chiarini, calciatore; Diego Confalonieri, schermidore; Davide Crippa, politico; Jacopo Cullin, attore, regista; Melissa Donà, pallavolista; Silvia Avallone, scrittrice, poetessa; Antonino Calascibetta, calciatore; Ivano Baldanzeddu, calciatore; Daniele Bongiovanni, pittore; Davide Bottone, calciatore; Alberto Carisch, conduttore tv; Tommaso Raspino, cestista; Francesco Basciani, atleta; Guglielmo Palazzani, rugbista; Guglielmo Poggi, attore; Edoardo Ziello, politico; Amedeo della Valle, cestista; Alessia Venturini, calciatrice; Stefano Napolitano, tennista; Hannes Zingerle, scialpinista; Brando Caruso, sciatore nautico; Marina Lubian, pallavolista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Barbara Alberti)