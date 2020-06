Buon compleanno Pippo Baudo, Enrico Montesano, Cafu…

Oggi 7 giugno compiono gli anni: Ruggero Oppi, cantante, batterista; Giuseppe Montalbano, politico; Fernando Santosuosso, magistrato; Carlo Calzà, ex pattinatore; Raniero Vanni d’Archirafi, diplomatico; Carlo Cataldo, storico, poeta; Vincenzo Ruggero Manca, militare, politico; Alfredo Pastore, ex calciatore; Giorgio Vittorio dal Piaz, geologo; Pippo Baudo, conduttore tv, paroliere, compositore; Giampaolo Bettamio, politico; Carlo Cervetto, ex calciatore; Giulio Colavolpe, giornalista; Giuseppe Cosma, ex calciatore; Carlo Mascheroni, equitazione; Tom Jones, attore, cantante; Blasco Giurato, direttore fotografia; Paolo Pejrone, architetto; Carlo Alberto Contini, compositore, paroliere; Angelo Provasoli, accademico, economista, ex presidente RCS; Domenico Sigalini, vescovo.

Inoltre, compiono gli anni: Fatma Ruffini, autrice tv; Angelo Volpato, ex calciatore, allenatore; Gaetano Silvestri, giurista, ex presidente corte costituzionale; Gianfranco Trombini, ex calciatore; Enrico Montesano, attore, cantante; Mauro del Vecchio, generale, politico; Antonino Migliore, vescovo; Alessio Antonini, ex ciclista, dirigente; Giacomo Spissu, politico; Fabio Giustarini, ex cestista; Stefano Montanari, scrittore; Domenico Ventura, ex calciatore, allenatore; Angelo Mazzoleni, artista; Marco Muller, critico e produttore cinema; Elisabetta Pintor, giornalista, traduttrice; Paolo Barelli, politico, imprenditore, ex nuotatore; Bruno Giordano, politico; Celeste Laudisio, regista; Gary Low (Luis Romano Peris Belmonte), cantante; Carlo Perrone, editore.

Compiono gli anni anche: Tiziana Piccolo, politica; Paolo Ugoletti, compositore; Giorgio Barchiesi, conduttore tv, gastronomo, scrittore; Roberto Zanetti, pianista, compositore; Pietro Benassi, diplomatico; Pivio (Roberto Pischiutta), compositore; Maria Teresa Lamberti, giornalista, conduttrice radio; Matilde Piana, attrice; Riccardo Pozzo, filosofo; Marco Bettini, giornalista, scrittore; Aldo Brizzi, compositore, direttore d’orchestra, discografico; Filippo Fossati, politico; Giuseppe Brindisi, giornalista, conduttore radio e tv; Alessandro Camon, sceneggiatore, scrittore, produttore cinema; Stefania La Fauci, cantante, conduttrice tv; Riccardo Rossi, politico; Gaetano Savatteri, giornalista, scrittore; Michele de Vita Conti, regista, drammaturgo; Giuseppe Finocchiaro, pianista, compositore; Alberto Nagel, banchiere, manager; Emanuela Pacotto, attrice, doppiatrice; Juan Carlos de Martin, editorialista, informatico, accademico; Vittorio Emanuele Falsitta, politico, avvocato.

Poi, compiono gli anni: Alberto Pietrini, ex cestista; Patrizia Ciofi, soprano; Roberto Galletti, ex calciatore, allenatore; Mara (Mara Bertuzzi), cantante; Fausto Dotti, ex ciclista, dirigente; Francesco Longo, attore; Andrea Dallavilla, pilota rally; Wladimiro Boccali, politico; Cafu, ex calciatore; Giulio Golia, conduttore tv; Kim Ngoc Lam, hockeista; Claudio Bonati, pallavolista; Roberto Scelfo, ex hockeista, allenatore; Daniele Groff, cantautore; Supa, rapper; Adriano Falcioni, organista; Fabio Vignaroli, ex calciatore, dirigente; Riccardo Capaccioni, boccista, dirigente; Laura Scaravonati, orientista; Jessica Gillarduzzi, bobbista; Vanessa Giunchi, pattinatrice; Giacomo Pastorino, pallanotista; Marco Guida, arbitro di calcio.

Infine, compleanno di: Roberto Maurantonio, calciatore; Alberto Schieppati, sciatore; Paolo di Paolo, scrittore, giornalista, critico letterario; Enrico Maria Artale, regista, sceneggiatore; Francesco Faia Pappalardo, rugbista, allenatore; Pietro Belfiore, scrittore, regista; Christa Perathoner, biatleta; Davide Candellaro, pallavolista; Michele Calvi, atleta; Marco Castelli, modello; Antonella Farné, arti marziali; Giulia Colombo, calciatrice; Edoardo Miriantini, doppiatore, attore; Vittoria Ceretti, modella.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Pippo Baudo)