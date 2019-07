Buon compleanno Riccardo Muti, Massimo Cellino, Luca Barbareschi…

…Lisa Gastoni, Guido Caroselli, Vincenzo Sparagna, Laura Fasiolo, Marco Ferradini, Mario Mantovani, Elio de Capitani, Gennaro Malgieri, Antonio Sciortino, Franco di Mare, Salvatore di Maggio, Patrizia Pellegrino, Max Giusti, Carla Ruocco, Alexis Tsipras, Paolo Buso, Gianni Cantagalli, Luigi Petrazzuolo, Andrea Lovotti, Alex di Giorgio…

Oggi 28 luglio compiono gli anni: Renato Zanettovich, violinista; Mario Colombo, ex calciatore; Antonio Schiavoni, ex calciatore; Guido Fink, critico letterario, cinematografico e teatrale; Lisa Gastoni, attrice; Franco Gandini, ex ciclista; Renato Cortesi, attore, doppiatore, dialoghista; Giampaolo Ambrosi, ex slittinista; Riccardo Muti, direttore d’orchestra; Rosario Sbano, ex calciatore, allenatore; Giovanni Knapp, ex ciclista; Alberto Lembo, politico, imprenditore, giornalista; Maurizio Boldrini, giornalista, scrittore.

Inoltre, compiono gli anni: Guido Caroselli, meteorologo, giornalista; Vincenzo Sparagna, giornalista, scrittore, disegnatore; Alberto Tafner, giornalista; Laura Fasiolo, politica; Giuseppe Rocca, sceneggiatore, regista; Salvatore Piccolo, politico; Salvatore Visco, arcivescovo; Nicola Crisci, politico; Corrado de Concini, matematico; Marco Ferradini, cantautore; Giulio Fona, hockeista; Mario Mantovani, politico, imprenditore; Dino Pesole, giornalista; Gianfranco Gafforelli, politico; Elio de Capitani, attore, regista; Gennaro Malgieri, politico, giornalista, saggista; Depsa (Salvatore de Pasquale), autore tv, paroliere, scrittore; Luigi Pirollo, copilota rally; Antonio Sciortino, giornalista, presbitero; Licia Apostoli, ex cestista; Franco di Mare, giornalista, conduttore tv; Luca Barbareschi, attore, regista, politico.

Compleanno anche di: Massimo Cellino, imprenditore, dirigente sportivo; Stefano Gentili, politico; Luigi Vignando, giornalista; Federico Buffa, giornalista, telecronista sportivo; Andrea Chimenti, cantautore; Salvatore di Maggio, politico; Marco Turco, regista, sceneggiatore; Carlo Vulpio, giornalista, politico; Irene Grazioli, attrice; Patrizia Pellegrino, showgirl, attrice, conduttrice tv; Bruno Bagnoli, ex pallavolista, allenatore; Gianluigi Tosto, attore; Giambattista Croci, rugbista; Eliana Miglio, attrice; Daniela Scarlatti, attrice; Alessio Cigliano, attore, doppiatore, dialoghista; Stefano Dianda, ex calciatore; Tito Cicciò, ex rugbista, allenatore, dirigente; Domenico Menorello, politico, avvocato; Max Giusti, attore, comico, conduttore tv; Ettore Rosato, politico; Franco Casu, fantino; Simone Giacchetta, ex calciatore, dirigente.

Infine, festeggiano il compleanno: Beatrice Dalia, avvocata; Fabrizio Leo, chitarrista; Nicoletta Spelgatti, politica, avvocata; Petra Magoni, cantante; Clotilde Sabatino, attrice; Claudia Barzaghi, ex cestista; Filippo Casagrande, ex ciclista; Simone Montedoro, attore; Carla Ruocco, politica; Alexis Tsipras, politico; Aldo Baio, ex pallanotista, allenatore; Marcello Catalano, naturalista, botanico; Anna Rita Tateo, politica; Nicola Acunzo, attore; Stefano Lombardi, ex calciatore, allenatore; Luca Pagano, giocatore di poker, imprenditore; Luciano Abis, pugile; Maria Edera Spadoni, politica; Giorgio Sernagiotto, pilota auto; Melissa Comin de Candido, pattinatrice; Beniamino Marcone, attore, doppiatore; Paolo Buso, rugbista; Gianni Cantagalli, cestista; Luigi Petrazzuolo, attore; Eliana Cargnelutti, chitarrista, cantante; Andrea Lovotti, rugbista; Veronica Signorini, triatleta; David Cournooh, cestista; Alex di Giorgio, nuotatore; Barbara Bacciottini, pallavolista; Luca Forte, calciatore; Chiara de Bortoli, pallavolista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Riccardo Muti)