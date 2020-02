Buon compleanno Roberto Manenti, Zoff, Thoeni, Candreva…

…Luis Vinicio, Gianfranco Spadaccia, Cocky Mazzetti, Paolo Bonacelli, Mario Andretti, Gloria Paul, Duccio Trombadori, Oliviero Toscani, Claudio Mattone, Paul Krugman, Carmen Lasorella, Ania Pieroni, John Turturro, Gabriella Carlucci, Maurizio Scelli, Stefania Covello, Federica Daga, Andrea Cecconi, Moise Kean…

Oggi 28 febbraio compiono gli anni: Roberto Manenti, informatico, reporter metallaro, critico musicale; Angelo Landi, politico; Vincenzo Ferro, attore, doppiatore, regista; Elio Binda, ex calciatore; Luis Vinicio, ex calciatore Napoli, Vicenza, allenatore; Luigi Bodi, ex calciatore; Gianfranco Spadaccia, politico, giornalista; Paolo Bonacelli, attore; Cocky Mazzetti, cantante; Marina Piazza, sociologa, saggista; Piero Scesa, ex calciatore Torino, Mantova; Aldo Andretti, ex pilota auto; Mario Andretti, pilota auto; Gloria Paul, attrice, danzatrice, cantante; Duccio Trombadori, giornalista, scrittore, critico d’arte, pittore; Vanna Scotti, cantante; Francesco Brusco, politico; Oliviero Toscani, fotografo; Dino Zoff, ex calciatore, allenatore, dirigente; Pietro Fuda, politico; Claudio Mattone, compositore, paroliere, editore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giancarlo Savoia, ex calciatore Verona, Atalanta; Mimsy Farmer, attrice; Tomaso Sherman, regista; An’Neris, cantante; Renzo Martinelli, regista, sceneggiatore, produttore; Antimo Palano, fisico; Aldo Morelli, politico; Antonello Salis, fisarmonicista, pianista, compositore; Gustav Thoeni, sciatore, allenatore; Mauro Agostini, politico, dirigente d’azienda; Roberto di Caro, giornalista; Paul Krugman, economista, saggista; Mariano Riva, ex calciatore; Giorgio Comaschi, giornalista, conduttore tv, attore; Viviano Guida, ex calciatore Brescia, allenatore; Carmen Lasorella, giornalista; Domenico Innominato, direttore di coro, compositore; Giuseppe Cavo Dragone, ammiraglio; Ania Pieroni, attrice, conduttrice tv, dirigente; John Turturro, attore, regista, sceneggiatore.

Poi, festeggiano il compleanno: Antonio Crusco, ex calciatore Catania, Cagliari; Gabriella Carlucci, conduttrice tv, politica; Mario Porto, ex cestista, dirigente; Massimo Staderoli, ex pallanotista; Salvatore Ferrigno, politico; Danilo Ronzani, ex calciatore Bari, Pescara, Mantova; Giorgio de Trizio, ex calciatore Bari, Messina, allenatore; Maurizio Scelli, avvocato, politico; Claudio Sclosa, ex calciatore Lazio, dirigente, procuratore; Alessandro Gilioli, giornalista; Antonello Riva, ex cestista, dirigente; Cristina Alverà, giocatrice di curling; Cristina Alziati, poetessa, traduttrice; Claudio Chiappucci, ex ciclista; Marco Martin, ex cestista; Franco Marchegiani, ex calciatore Pescara, Lazio; Cristina Carmilla, ex cestista.

Compleanno anche per: Fabio Massimo Colasanti, chitarrista, discografico, compositore; Luca Jurman, cantante, musicista; Fabio Nebuloni, pentatleta; Gertrud Bacher, ex atleta; Davide Mezzanotti, ex calciatore Pescara, Mantova, allenatore; Sean Sogliano, ex calciatore Ancona, Perugia, dirigente; Stefania Covello, politica; Enrico Farnedi, musicista, cantautore; Letizia Muratori, scrittrice, giornalista; Michela Voltan, ex cestista; Valentina Vicario, attrice; Gianluca Cherubini, ex calciatore Reggiana, allenatore; Edoardo Gorini, ex calciatore Varese, Cittadella, allenatore; Christian Manna, pilota moto; Enrico Miletto, storico; Federica Daga, politica; Dente (Giuseppe Peveri), cantautore; Manuela Tesse, ex calciatrice, allenatrice; Vito Postiglione, pilota auto; Leonardo Patrignani, scrittore, musicista, doppiatore; Angelo Cervellera, arbitro di calcio; Andrea Cecconi, politico; Marco Cusin, cestista; Valeria Grignano, ex cestista; Daniela Masseroni, ginnasta.

Infine, è il compleanno di: Andrea de Rosa, attore, sceneggiatore; Antonio Candreva, calciatore; Anna Hofer, sciatrice; Elisa Silva, cestista; Andrea Gasparri, calciatore; Chiara Milani, attrice, doppiatrice; Gabriele Cicchinelli, rugbista; Medea Verde, ex nuotatrice, pallanotista; Matteo Donati, tennista; Moise Kean, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Dino Zoff)