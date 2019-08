Buon compleanno Rosa Fumetto, Dario di Vico, Giacomo Bonaventura…

…Tiziano Treu, Cesare Ragazzi, Giada de Laurentiis, Marco Zambelli, Melissa Bartolini, Assunta Tartaglione, Simona Malpezzi, Marco Coledan, Riccardo Nuti, Gianluca Brambilla, Giuseppe Mascara, Marco Mancosu, Sara Loda, Federica Macrì, Federico Macheda, Michele Fornasier, Ruben Rampazzo…

Oggi 22 agosto compiono gli anni: Aldo Scavarda, direttore fotografia; Attilio Gelli, ex calciatore; Antonio Panizzolo, ex calciatore; Enzo Riccomini, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Ricuperati, storico; Italo Moscati, scrittore, sceneggiatore, regista; Francesco Musso, pugile; Luciano Righi, politico; Tiziano Treu, politico; Antonio Brancaccio, bobbista; Carlo Magri, imprenditore; Cesare Ragazzi, imprenditore; Guido de Martino, politico; Velio Carratoni, giornalista, critico musicale, scrittore; Guido de Martino, politico; Sandro Saccucci, ex militare, politico; Dante Spinotti, direttore della fotografia; Rocco Brindisi, scrittore; Bruno Zanolini, compositore; Rosa Fumetto (Patrizia Novarini), showgirl, danzatrice, attrice; Massimo Barra, medico; Eleonora Brown, attrice, doppiatrice; Flavio Roda, dirigente sportivo; Renato de Rienzo, attore, regista, doppiatore; Gino Natali, ex cestista, dirigente; Luciano Garatti, politico, avvocato; Roberto Montorsi, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Dario di Vico, giornalista; Mauro Guerrini, bibliotecario, docente; Valeria Rossella, poetessa; Donatella Trevisi, ex cestista; Paolo Siani, medico, politico; Stefano Bottini, politico; Angelo Villani, politico, imprenditore; Luciano Agostini, politico; Michele Abbondanza, danzatore, coreografo; Laura Bortolaso, ex ginnasta; Sergio Cossu, pianista, compositore, polistrumentista; Sergio Ferraris, giornalista; Gioacchino Genchi, informatico, avvocato; Marco Guerzoni, cantante; Giacomo Prestia, basso; Gian Paolo Vallati, regista, sceneggiatore; Walter Biagini, ex calciatore, allenatore; Antonio Favaro ex calciatore; Sergio Borsato, cantautore; Claudia Penoni, attrice, doppiatrice; Stefano Tilli, ex atleta; Veronica Bilbao la Vieja (Veronica Perugini), regista, sceneggiatrice, produttrice; Ernesto Caccavale, politico, giornalista; Agostino Iacobelli, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Giovanni Invernizzi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Giuseppe Trepiccione, politico; Carla Alverà, giocatrice di curling; Matteo Belli, attore, regista; Massimo Tononi, banchiere, manager; Endrio Leoni, ex ciclista; Stefano Mobili, ex calciatore, allenatore; Emanuela Pierantozzi, judoka; Rabarama (Paola Epifani), pittrice, scultrice; Joey Shaw, fotografo; Raffaele Verzillo, regista, sceneggiatore; Giada de Laurentiis, conduttrice tv, cuoca, scrittrice; David Marchetti, cantautore, discografico, compositore; Gianluca Ramazzotti, attore, comico, doppiatore; Yasemin Sannino, cantante, attrice; Assunta Tartaglione, politica; Oswald Haselrieder, ex slittinista; Gianfranco Maraniello, storico dell’arte; Daniele Moretto, trombettista, compositore; Lorenzo Scoles, conduttore radio; Elena Vannoni, regista, costumista; Giacomo Galeazzi, giornalista, scrittore; Simona Malpezzi, politica; Francesco Dolce, ex hockeista, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Gianna Fratta, direttrice d’orchestra, pianista; Gianluca Nannelli, pilota moto; Giorgio Vinella, pilota auto; Fabio di Venanzio, ex calciatore, allenatore; Gabriele Picco, artista; Stefano Verderi, chitarrista, tastierista; Pietro Caucchioli, ex ciclista; Werner Maresta, fumettista; Mara Lapia, avvocata, politica; Giuseppe Mascara, ex calciatore, allenatore; Valeria Graci, attrice, comica, conduttrice tv; Tomas Ress, cestista; Paolo Vivio, attore, doppiatore; Riccardo Nuti, politico; Laura Tommasella, calciatrice; Simona Abbate, pallanotista; Tatiana Guderzo, ciclista; Marco Zambelli, calciatore; Michela Martinelli, calciatrice; Melissa Bartolini, attrice; Gianluca Brambilla, ciclista; Marco Coledan, ciclista; Laura Longo, arciera; Marco Mancosu, calciatore; Paolo Bartolomei, calciatore; Giacomo Bonaventura, calciatore; Sara Loda, pallavolista; Federica Macrì, ginnasta; Federico Macheda, calciatore; Michele Fornasier, calciatore; Lazza (Jacopo Lazzarini), rapper; Ruben Rampazzo, hockeista; Noura Mabilo, pallavolista; Alessia Maurelli, ginnasta; Emil Zulian, snowboarder.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Rosa Fumetto)