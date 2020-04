Buon compleanno Ryby Kwiecien, Chiara di Paola, Simona Ventura…

…Arrigo Sacchi, Ettore Mo, Alfio Marchini, Paolo Baggiani, Solvejg d’Assunta, Milan Kundera, Rolf Hochhuth, Ali MacGraw, Guido Podestà, Saverio Marconi, Fiammetta, Paolo Conti, Vincent Bolloré, Alberto Zaccheroni, Giancarlo Antognoni, Gianfranco Miccichè, Roberto Pruzzo, Sandro Veronesi, Susan Boyle, John Elkann, Cristiano Doni, Clarence Seedorf, Marco Rossi, Paola Carinelli, Duvan Zapata…

Oggi 1° aprile compiono gli anni: Ryby Kwiecien, sociologo, ittiologo; Chiara di Paola, reporter free lance; Paolo Baggiani, giornalista; Milan Kundera, scrittore, saggista, poeta; Marisa Borini, pianista, attrice; Lorenza Carlassare, giurista, costituzionalista; Rolf Hochhuth, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore; Ettore Mo, giornalista; Giampiero Bartoli, ex calciatore Livorno, Taranto, Foggia; Angela Pagano, attrice; Ettore Rotelli, giurista, politico; Sergio Siracusa, generale; Giuseppe Galvanin, ex calciatore Marzotto, Trani; Luciano Guerzoni, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Martino Corda, politico; Arnoldo Granella, ex calciatore; Ali MacGraw, attrice; Ferruccio Marotti, storico, saggista; Renzo Aldi, ex calciatore Ascoli, Carrarese, allenatore; Solvejg d’Assunta, attrice, doppiatrice, direttrice doppiaggio; Giorgio Vido, politico; Gabriele Guizzo, ex calciatore Rimini, Venezia, Pescara; Piero Vegnuti, ex bobbista; Primo Baran, canottiere, allenatore; Carlo de Stefano, funzionario, ex sottosegretario all’Interno; Simeone di Cagno Abbrescia, imprenditore, politico; Giovanni Angelo Fontana, ex ministro agricoltura; Valentino Perin, politico; Massimo Cherubini, ex calciatore Empoli, Catania; Sergio Coppetelli, ex arbitro di calcio; Arrigo Sacchi, allenatore di calcio; Roberto d’Alimonte, politologo; Attilio Danese, saggista; Alessandro Gritti, pilota moto; Mauro Nobilia, sindacalista, politico.

Compleanno anche di: Guido Podestà, ex presidente provincia Milano; Dino Tibaldi, politico; Saverio Marconi, attore, regista; Roberto Bruni, politico; Gian Paolo Gobbo, politico; Antonio Incalza, ex calciatore, allenatore; Flavio Premoli, tastierista, compositore, cantante; Fiammetta (Tombolato), cantante, attrice; Paolo Conti, ex calciatore Roma; Gennaro Francione, scrittore; Sebastiano Occhino, cantautore, compositore; Vincent Bolloré, imprenditore; Mauro di Cicco, ex calciatore Palermo, allenatore; Katia Zanotti, politica; Alberto Zaccheroni, allenatore di calcio; Paola Agnello Modica, sindacalista; Giancarlo Antognoni, ex calciatore Fiorentina, allenatore, dirigente; Gianfranco Miccichè, politico; Maurizio Benatti, ex cestista, allenatore; Roberto Pruzzo, ex calciatore Genoa, Roma, allenatore.

Poi, compleanno di: Duccio Canestrini, antropologo, giornalista, scrittore; Giancarlo Giojelli, giornalista; Maurizio Gualco, ex cestista; Angelo Lomaglio, politico; Claudio Pantaleoni, scacchista, scrittore; Claudio Grimaldi, autore tv; Luigi Capuzzo, ex calciatore Cagliari, Pistoiese, Verona, Venezia, allenatore; Antonio d’Olivo, giornalista; Sandro Veronesi, scrittore; Vincenzo Manes, imprenditore; Stefano Annibal, rugbista, allenatore, imprenditore; Paolo Benedetti, ex calciatore Genoa, Avellino, Lecce; Susan Boyle, cantante; Giorgio Conte, politico; Marco di Piazza, disegnatore, scultore; Lorena Fontana, cantante, musicista; Sergio Scariolo, allenatore pallacanestro; Francesco La Rosa, militare; Beatrice Masini, giornalista, traduttrice, scrittrice.

Ancora, compiono gli anni: Luca Bottazzi, ex tennista; Giancarlo Cosio, sciatore nautico; Andrea Bouchard, scrittore, sceneggiatore, musicista; Gianni d’Onghia, allenatore pallavolo; Costa (Marco Costantini), cantautore, polistrumentista; Annacatia Casagrande, ex canoista; Antonangelo Liori, giornalista; Alessandro Ramagli, allenatore pallacanestro; Elena Ghiaurov, attrice; Alfio Marchini, imprenditore, giocatore di polo, politico; Simona Ventura, conduttrice tv, showgirl, attrice; Marco Fratini, giornalista, scrittore; Roberto Goracci, scrittore; Davide Manuli, attore, regista; Lucia Blini, giornalista; Paolo Bortolon, ex cestista; Fabio Marchioro, ex calciatore Vicenza, Pescara, Bologna, allenatore; Gianluca Lorenzi, ex giocatore di curling, dirigente; Dario Rigo, ex hockeista, allenatore; Daniele Liotti, attore; Gianmaria Vacirca, dirigente sportivo.

E ancora, compleanno di: Camilla (Lessona), cantante; Sabrina Marinangeli, cantante, showgirl; Stefano Missio, regista; Giovanna Tinetti, fisica, astronoma; Cristiano Doni, ex calciatore Atalanta; Luca Menesini, politico; Vincenzo Zoccano, politico; Paolo Bettini, ex ciclista, dirigente; Walter Feichter, snowboarder; Andrea Sandri, ex calciatore, allenatore; Giampaolo di Magno, ex calciatore Carpi, Maceratese, Latina; Cinzia Giorgio, scrittrice, sceneggiatrice; Cristina Mauri, sciatrice; John Elkann, presidente Fiat; Daniele Gilardoni, canottiere; Clarence Seedorf, ex calciatore Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Inter, Milan, Botafogo, ex allenatore Milan.

Infine, compleanno di: Marco Foschi, attore, doppiatore; Marco Rossi, ex calciatore Genoa; Roberta Alaimo, politica; Angelo Maria Santisi, violoncellista, polistrumentista, arrangiatore; Raffaele Trano, politico; Arnaldo Deserti, pallanotista; Angela Brusa, attrice, doppiatrice; Paola Carinelli, politica; Maria Elena Vandone, showgirl, attrice; Ghemon (Giovanni Luca Picariello), rapper, cantautore; Antonio La Fortezza, calciatore; Elena Lucchini, politica; Alessandra Lucchino, schermitrice; Laura Fumagalli, cestista; Tania Vicenzino, atleta; Gianluca Musacci, calciatore; Flavia Severin, rugbista, pugile; Antonino Barillà, calciatore; Benjamin Bregenzer, hockeista; Francesca Coluccio, calciatrice; Cristian Galano, calciatore; Francesca Testasecca, modella, attrice; Duvan Zapata, calciatore; Sara Lubrano, cestista; Francesca Elena Conti, cestista; Riccardo Bartolozzi, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Simona Ventura)