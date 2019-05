Buon compleanno Serse Cosmi, Brigitta Boccoli…

…Bice Biagi, Fiorella Kostoris, Giusi La Ganga, Fedele La Sorsa, Domenico Marocchino, Emanuele Giaccherini, Alessandra Sardoni, Michele Pelillo, Enzo Miccio, Azzurra Cancelleri, Chris Brown, Mattia Caldara…

Oggi 5 maggio compiono gli anni: Bruno Genti, ex calciatore; Aldo Simoncello, ex calciatore, allenatore; Marcello Martone, ex rugbista, medico; Sergio Riva, ex calciatore, allenatore; Carlo Bavagnoli, fotoreporter; Giorgio Bellettini, fisico; Gina Rovere, attrice; Tarcisio Oberti, ex calciatore; Guido Bellini, generale; Ugo Fornari, psichiatra; Federica Ranchi, attrice; Giorgio Brigo, ex calciatore; Gianni Bui, ex calciatore, allenatore; Michele Martelli, filosofo, saggista; Alceste Catella, vescovo; Sergio Pipan, giornalista, scrittore; Cosimo Izzo, politico, avvocato; Fiorella Kostoris, economista; Ida da Poian, arciera; Romano Donzelli, ex calciatore; Bruno Ferrero, presbitero, scrittore; Iskra Menarini, cantante; Bice Biagi, giornalista; Mario Zimolo, ex calciatore; Giusi La Ganga, politico; Roberto Cecchi, architetto; Fedele La Sorsa, giornalista; Angelo Altea, politico, giornalista; Cesare Butti, ex calciatore, allenatore.

Inoltre, compiono gli anni: Maria Cristina Giongo, giornalista, scrittrice; Renata Molho, giornalista; Franco Caccia, ex calciatore; Guia Jelo, attrice; Bobo Mainini, pilota di rally, paraciclista; Luciano Garofano, biologo; Marina Pizzi, poetessa; Mara Cubeddu, cantante; Linda Laura Sabbadini, statistica; Domenico Marocchino, ex calciatore, allenatore; Michele Pelillo, politico; Sergio Romanò, doppiatore, dialoghista; Emanuela Cortesi, cantante; Serse Cosmi, ex calciatore, allenatore; Franco Maresco, regista, sceneggiatore, direttore fotografia; Flavio Boltro, trombettista; Andrea Pisano, ex pallanotista, allenatore; Luigi Garlando, giornalista, scrittore; Silvano Barco, ex fondista; Renato Raimo, attore; Maurizio Catenacci, ex hockeista; Alessandra Sardoni, giornalista; Mauro Sarni, culturista; Alessandra Giungi, ex judoka; Paolo Baraldi, fotografo, giornalista; Andrea Brunello, drammaturgo, attore, regista; Sabrina Marinucci, attrice; Daniele Crosta, schermidore; Silvia Brum, ex cestista.

Festeggiano il compleanno anche: Enzo Miccio, conduttore tv; Brigitta Boccoli, attrice, showgirl; Teresa Ciabatti, scrittrice, sceneggiatrice; Nicola Guaglianone, sceneggiatore; Barbara Livi, attrice; Francesca Rinaldi, attrice, doppiatrice; Carmelo La Rocca, autore tv; Sara Bertoli, pentatleta; Simone Ercoli, nuotatore; Samanta Piccinetti, attrice; Paolo Acerbis, calciatore; Enrico Rossi, ex ciclista; Davide Simonetta, musicista, compositore, arrangiatore; Giacomo Vassanelli, nuotatore; Gianpietro Zecchin, ex calciatore, allenatore; Azzurra Cancelleri, politica; Davide Caremi, ex calciatore; Andrea Guatelli, calciatore; Chiara di Iulio, pallavolista; Emanuele Giaccherini, calciatore; Benedetta Valanzano, attrice, cantante; Alexis Arts (Danilo Audiello), illusionista, attore, ballerino; Thomas de Min, cestista; Francesco Masciarelli, ex ciclista.

Poi, festeggiano il compleanno: Luca Napolitano, cantautore; Sara Pellegrini, fondista; Gaia Rayneri, scrittrice; Agnese Soli, cestista; Chris Brown, cantante, attore, ballerino; Miriam Corsini, nuotatrice; Elisa Cardani, pallavolista; Marco Volpato, pallavolista; Giacomo Berlato, ciclista; Juri Cisotti, calciatore; Katia Coppola, ex calciatrice, calciatrice a 5; Mattia Caldara, calciatore; Rachele Qualla, ex nuotatrice; Francesca Salaorni, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Brigitta Boccoli)