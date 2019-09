Buon compleanno Silvio Berlusconi, Pierluigi Bersani, Loretta Goggi…

…Jerry Lee Lewis, Michele Arnese, Milène Demongeot, Nicola di Bari, Lech Walesa, Marina Lotar, Franco Corleone, Chiara Geronzi, Carmine Russo, Daniel Pedrosa, Andrea Poli, Luciano Tessari, Oscar Massei, Umberto del Basso de Caro, Alessio Sestu, Ilaria Garzaro, Samuel di Carmine, Andrea Rispoli, Adem Ljajic, Raf, Marcello Trotta, Lucrezia Marricchi, Laura Barberis, Alice Matteucci…

Oggi, 29 settembre…, come dice la famosa canzone di Battisti e Mogol, lanciata dall’Equipe 84, compiono gli anni: Silvio Berlusconi, politico e imprenditore; Jerry Lee Lewis, cantante; Michele Arnese, giornalista; Milène Demongeot, attrice; Nicola di Bari (Michele Scommegna), cantautore; Lech Walesa, sindacalista, politico; Marina Lotar, attrice; Franco Corleone, politico; Loretta Goggi, attrice, cantante, conduttrice tv; Pierluigi Bersani, politico; Raf (Raffaele Riefoli), cantautore; Chiara Geronzi, giornalista; Carmine Russo, ex arbitro, dirigente; Daniel Pedrosa, pilota moto; Andrea Poli, calciatore; Giacomo Zampieri, ex ciclista; Nino Migliori, fotografo; Luciano Tessari, ex calciatore, allenatore.

Inoltre, compiono gli anni: Giovanni Farina, ex calciatore; Mario Chianese, pittore, incisore; Salvatore Distefano, politico; Adriana Lodi Faustini Fustini, politica; Oscar Massei, ex calciatore, allenatore; Franco Voltaggio, filosofo, storico della scienza; Gianfranco Baraldi, ex atleta; Giorgio Bartolini, ex calciatore, dirigente; Antonio Bailetti, ex ciclista; Anna Canzi, attrice; Stefano Stefani, politico; Mirella Tarabocchia, ex cestista; Luigi Diberti, attore, doppiatore; Antonio Paolucci, storico dell’arte; Lorenzo Baldisseri, arcivescovo, cardinale; Franco Drago, nuotatore; Gianni Lanzinger, avvocato, politico; Giuseppe Bacher, ex calciatore; Lino Diana, politico; Giordano Maioli, ex tennista; Junior Magli, cantante; Andrea Valdinoci, ex calciatore, allenatore; Franco Corleone, politico; Agostino Formica, scrittore, saggista; Lino Paschini, ex cestista.

Compleanno anche di: Giampaolo Crepaldi, arcivescovo; Maurizio Pallante, saggista; Vincenzo Marino, ex calciatore; Maurizio Pieroni, politico; Paolo Martinelli, ingegnere; Umberto del Basso de Caro, politico; Bruno Sarda, fumettista; Enzo Pietropaoli, contrabbassista; Demetrio Arena, politico; Michele Burato, artista; Massimo Corizza, doppiatore, dialoghista; Carlo Chiurazzi, politico, avvocato; Stefano Santucci, autore tv; Maurizio Bartocci, allenatore pallacanestro; Giovanna Pasello, ex tiratrice; Fabrizio Calzia, scrittore, editore; Piero Pioppo, arcivescovo, diplomatico; Gabriele Tagliaventi, architetto, urbanista.

Poi, compiono gli anni: Paolo Tusino, ex calciatore; Norberto Bocchi, giocatore di bridge; Tom Tattoo (Tommaso Buglioni), artista; Rolando Fontan, politico; Castrense Campanella, ex calciatore; Gino Cossaro, ex calciatore; Maurizio Trombetta, ex calciatore, allenatore; Margherita Coluccini, politica; Francesca Gallello, scrittrice, poetessa; Pietro Maiellaro, ex calciatore, allenatore; Flavio Fiorio, ex calciatore, allenatore; Mauro Rosin, ex calciatore, allenatore; Annalisa Pardini, insegnante, saggista; Luciano Roman, attore, regista; Stefano Vietti, fumettista; Carlo Bonzanigo, designer; Giuseppe Brescia, ex calciatore, allenatore; Francesco Caruso, ex calciatore; Giuseppe Galliano, informatico, imprenditore; Paolo Ranzani, fotografo; Fabio Viviani, ex calciatore, allenatore; Angelo Alessandri, politico; Maurizio d’Angelo, ex calciatore, allenatore.

Compleanno, inoltre, di: Alessandro Romano, ex calciatore, allenatore; Marco Falaguasta, attore, commediografo, regista; Giampiero Maini, ex calciatore, dirigente; Leonardo Piepoli, ex ciclista; Bruno Traverso, liutaio; Stefano Galafate Orlandi, compositore, cantautore, arrangiatore; Ottavio Barone, pugile; Rolando Cavallo, giocatore di curling, dirigente; Giovanni Indiveri, ex calciatore; Domenico Romano, ex ciclista; Paola Cazzola, pilota moto; Giuseppe Portolesi, militare; Luca Gianquitto, chitarrista, docente, compositore; Karen Putzer, sciatrice; Barbara Gibertini, ex cestista; Nicola Princivalli, ex calciatore, allenatore; Christian Walcher, ex hockeista; Daniele Genocchio, scacchista; Margherita Rigon, golfista; Marco Piccinini, arbitro di calcio; Jon Martin, dj, cantautore, discografico.

Infine, compleanno di: Alessio Sestu, calciatore; Agostino Garofalo, calciatore; Federico Pugi, ex cestista; Ilaria Garzaro, pallavolista; Samuel di Carmine, calciatore; Dietmar Nockler, fondista; Andrea Rispoli, calciatore; Federico Ambrosio, hockeista; Adem Ljajic, calciatore; Valentino Manfredonia, pugile; Alex Sambucci, giocatore di baseball; Mirko Presti, hockeista; Marcello Trotta, calciatore; Lucrezia Marricchi, attrice, doppiatrice; Laura Barberis, calciatrice; Alice Matteucci, tennista; Miriam Picchi, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Silvio Berlusconi)