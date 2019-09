Buon compleanno Simona Galli, Brigitte Bardot, Lory del Santo…

…Giovanni Tria, Luciano Garibaldi, Vincenzo Maddaloni, Mirna Doris, Carlo Palermo, Paolo Mereghetti, Stefano Tomassini, Guido Barendson, Silvia Dionisio, Aldo Baglio, Raffaele Paganini, Francesco Daveri, Bruno Marton, Dita von Teese, Saverio Costanzo, Sara Moretto, Lorenzo Barillari, Martina Grimaldi, Simone Grotzkyj, Cristina Selmi, Nike Francesca Pucci…

Oggi 28 settembre compiono gli anni: Simona Galli, operatrice culturale; Libero Cecchini, architetto; Marcello Taccola, ex calciatore; Giuseppe Casale, arcivescovo; Ardemio Marangoni, ex calciatore; Sandro Pignatti, botanico; Franca Parisi, attrice; Brigitte Bardot, attrice; Luciano Garibaldi, giornalista, saggista; Giordano Angelini, dirigente d’azienda, politico; Franco Cribiori, ex ciclista; Franco Mazzei, orientalista; Guido de Rosso, ex ciclista; Giuseppe La Mura, ex canottiere, medico; Vincenzo Maddaloni, giornalista; Domenico Sudano, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Mirna Doris (Annunziata Chiarelli), cantante; Maria Celeste Nardini, politica; Francesco Venezia, architetto; Biagio dell’Uomo, politico; Giuseppe Tomasini, ex calciatore; Carlo Palermo, avvocato, magistrato, politico; Melissa(Maria Rosa Chimenti), cantante, attrice; Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo; Fabrizio Fabbri, ex ciclista, dirigente; Anna Santoliquido, poetessa, traduttrice; Giovanni Tria, economista, politico; Paolo Mereghetti, critico cinema, giornalista; Pasqualina Napoletano, politica; Rolly Benvenuti, ex hockeista; Rosetta Bozzolo, ex cestista; Stefano Tomassini, giornalista, conduttore radio, saggista; Flavio Albanese, architetto, designer; Guido Barendson, giornalista, conduttore tv, manager.

Compleanno anche di: Dario Cerrato, pilota rally; Silvia Dionisio, attrice, modella; Giuseppe Calì, golfista; Gianni Nieddu, politico; Rosi Braidotti, filosofa; Silvana Fantini, doppiatrice; Ubaldo Lo Presti, attore; Antonino Pennisi, filosofo; Giorgio Gobbi, attore; Aldo Baglio, attore, comico, sceneggiatore; Lory del Santo, showgirl, attrice; Lorenzo Mossini, ex calciatore, allenatore; Raffaele Paganini, ballerino, attore; Orazio Ciliberti, politico; Giselda Volodi, attrice; Gigio d’Ambrosio, conduttore radio; Rossano Rossetti, giocatore di biliardo; Francesco Daveri, economista; Vittorio Emanuele Parsi, politologo, editorialista.

Poi, compiono gli anni: Salvatore Racalbuto, ex arbitro di calcio; Antonella Zucchini, scrittrice; Paolo Attivissimo, giornalista, conduttore radio, scrittore; Sandro de Angelis, artista; Sebastiano Fogliato, politico; Alberto Maria Gambino, giurista; Marino d’Aloisio, ex calciatore, allenatore; Bruno Marton, politico; Carlo Piccoli, nuotatore; Eleonora Ivone, attrice; Vincenzo Tanassi, attore; Marco de Risi, doppiatore; Mario Taddei, storico della scienza; Dita von Teese, modella; Matteo Buzzanca, compositore, arrangiatore, discografico; Alberto Angelini, ex pallanotista; Antonella Arancio, cantante; Marco di Loreto, ex calciatore, allenatore; Saverio Costanzo, regista, sceneggiatore; Andrea Lodovichetti, regista, sceneggiatore; Brunori Sas, cantautore; Antonio Corvetta, pallavolista; Alessandro Sampaoli, attore, comico, regista.

Infine, festeggiano il compleanno: Alessandra Pierelli, showgirl, attrice; Fabio Soli, ex pallavolista, allenatore; Pippo Mezzapesa, regista; Sara Moretto, politica; Giordana Rocchi, ex ginnasta; George Castiglia, attore, doppiatore; Alessandra Galiotto, ex canoista; Mattia Marchesetti, calciatore; Franco Eco, compositore, direttore artistico, regista; Stefano La Rosa, atleta; Lorenzo Barillari, pallanotista; Martina Grimaldi, nuotatrice; Simone Grotzkyj, pilota moto; Valeria Fodri, calciatrice; Cristina Selmi, calciatrice; Vegas Jones (Matteo Privitera), rapper; Daniel Donzelli, cestista; Sara Ricciardi, ginnasta; Nike Francesca Pucci, doppiatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Brigitte Bardot)