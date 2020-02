Buon compleanno Simone Romagnoli, Mia Farrow…

Oggi 9 febbraio compiono gli anni: Ernesto Colnago, ex ciclista, imprenditore; Tommaso Lisi, poeta; Laura Minici Zotti, artista; Nello Velucchi, ex ciclista; Giampiero Convalle, ex calciatore Parma, Spezia; Giovanni Susan, ex calciatore; Primo Zamparini, ex pugile; Luigi Bressan, arcivescovo; Andrea Buffoni, politico; Giuliano Cazzola, economista, politico; Luigi Nicolais, ingegnere, politico; Vanni Rodeghiero, giavellottista; Sergio Merusi, politico; Joseph Stiglitz, economista, saggista; Franco Barbero, attore; Mia Farrow, attrice; Ernesto Auci, giornalista, politico; Carlo Barbieri, scrittore; Giuseppe Cattaneo, ex calciatore; Francesco d’Agostino, giurista; Francesco Gostoli, architetto; Gianni de Martino, giornalista, scrittore; Roberto de Petri, ex calciatore Vicenza, Padova; Carla del Ponte, magistrata.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Francesco Focardi, vescovo; Steve Morelli (Vincenzo Gallo), regista; Giacomo Sanna, politico; Gianpietro Pagnoncelli, dirigente sportivo; Doriano Pozzato, ex calciatore Cesena, Bologna, Como; Franco Bergamaschi, ex calciatore Verona, allenatore; Julio Velasco, allenatore pallavolo; Vito Antuofermo, ex pugile; Vincenzo Melone, ammiraglio; Giancarlo Pittelli, politico, avvocato; Peppe Celentano, attore, drammaturgo, regista; Alessandro Laterza, editore; Giorgio Manzi, antropologo, paleologo; Filippo Vendemmiati, giornalista, regista; Andrea Beltratti, manager; Francesco Boito, ex calciatore Genoa, Padova, Empoli; Anna Maria Cardano, politica; Antonia dell’Atte, modella, personaggio tv; Franco Mirabelli, politico.

Tra i festeggiati anche: Roberto Cabalisti, ex giocatore di baseball; Manuel Gerolin, ex calciatore Udinese, Roma, dirigente; Vito Cucco, ex giocatore di calcio a 5, allenatore; Filippo Gaudenzi, giornalista, conduttore tv; Gianni Cristiani, ex calciatore Empoli, Cremonese; Roberto dalla Vecchia, ex cestista; Debrah Miceli, wrestler, pilota auto; Roberto Favaro, ex rugbista, allenatore; Angelo Cito, dirigente sportivo; Domitilla Savignoni, ginnasta, giornalista; Francesco Vedovati, casting director; Franco Ceccuzzi, politico; Angelo Weiss, ex sciatore, allenatore; Dario Bandiera, attore, showman; Cristina Mantis, attrice, regista; Mario Sartori, ex cestista; Filippo Soffici, ex canottiere; Xabier Iriondo, chitarrista; Paolo Casiraghi, attore, cabarettista; Giulio Griccioli, allenatore pallacanestro; Lorena Bianchetti, conduttrice tv, giornalista, attrice.

Festeggiano il compleanno, infine: Dario Passoni, ex calciatore Livorno, Albinoleffe; Davide Possanzini, ex calciatore Brescia, allenatore; Marcella Granito, attrice; Maurizio Bedin, calciatore; Elisa Lavia, ex calciatrice; Andrea Romizi, politico; Davide Berardi, fumettista; Andrea Gentile, ex calciatore; Vanni Pedrini, ex calciatore a 5, allenatore calcio a 5; Silvio Orlando, rugbista; Marco Brinzi, attore, regista; Gianluca Ermeti, nuotatore; Manuele Labate, attore; Damiano Zanon, calciatore; Silvia Baldi, ex calciatrice, giocatrice calcio a 5; Davide Iacopini, attore; Valerio Foglio, calciatore; Daniel Peruzzo, hockeista, preparatore atletico; Davide Lanzafame, calciatore; Marco Iermanò, attore; Enzo Lattuca, politico; Andrea Miglio Risi, attore; Simone Romagnoli, calciatore; Laura Bianchi, calciatrice; Michele Ruzzier, cestista; Claudia Ciccotti, calciatrice; Riccardo Bolpin, cestista; Beatrice Fiorese, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Simone Romagnoli)