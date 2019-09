Buon compleanno Sophia Loren, Loredana Berté, Belén Rodrìguez…

Oggi 20 settembre compiono gli anni: Claudio Bertieri, critico cinema e pubblicitario; Bruno Ghezzani, ex calciatore; Luciano Paolicchi, politico; Marco Vicario, attore, regista, sceneggiatore; Franco Rosi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Pietro Podestà, ex calciatore; Sophia Loren, attrice, cantante; Vincenzo Trantino, politico, avvocato; Guido Roncarati, allenatore di calcio; Nereo Svara, ex atleta; Tarcisio Andreolli, politico; Danilo Torriglia, ex calciatore; Danilo Torriglia, ex calciatore; Mario Floris, politico, sindacalista; Antonio Mattioli, ex calciatore; Filippo Berselli, avvocato, politico; Daniela Surina, attrice; Tullio Treves, giurista, magistrato; Vinicio Albanesi, presbitero; Giuseppe Facchetti, politico; Luigi Fontanella, critico letterario, scrittore, poeta; Rocco Vito Loreto, politico; Giovanni Pirazzini, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Maurizio Cucchi, critico letterario, traduttore, pubblicista; Giovanni Latorre, statistico, rettore; Salvatore Maira, regista; Roberto Pucci, politico, ingenere, imprenditore; Pierluigi Frosio, ex calciatore, allenatore, dirigente;Letizia Triches, scrittrice, storica dell’arte; Loredana Berté, cantautrice; Nadia Cavalera, poetessa, giornalista, scrittrice; Lorenzo Diana, politico; Daria Galateria, scrittrice, insegnante; Michele Bucci, fantino; Antonio Barbieri, politico; Michl Ebner, politico, editore; Lele Melotti, batterista; Vito Fabris, ex cestista; Attilio Bolzoni, giornalista; Giancarlo Pasinato, ex calciatore, allenatore; Gaspare Bernardi, musicista; Antonio Ferrari (Dj Ralf), musicista, dj.

Compleanno anche di: Mirco Tangherlini, disegnatore, illustratore, pubblicitario; Felice Cimatti, scrittore, filosofo; Antonio Mastrapasqua, dirigente d’azienda; Umberto Cappelletti, ex cestista; Roberto Rosso, politico; Daniele d’Orto, ex calciatore a 5, allenatore; Antonella Faggi, politica; Filippo Piccone, politico, imprenditore; Federico Paghi, hockeista; Patrizia Salerno, doppiatrice; George Aaron (Giorgio Aldighieri), cantante; Carlo Pratichetti, rugbista, allenatore, imprenditore; Georgia Lepore, attrice, doppiatrice, cantante; Silvio Picci, ex calciatore; Nicolò Fragile, pianista, compositore, arrangiatore; Emanuela Maccarani, ex ginnasta, allenatrice.

Poi, compiono gli anni: Claudia Muzii, attrice, regista; Elena Desderi, ex atleta; Luca Colantoni, giornalista, conduttore tv; Alessandro Orlowski, regista; Daniele d’Odorico, imprenditore; Chiara Maria Gemma, politica; Gian Franco Saba, arcivescovo; Nicola Siri, attore; Andrea Berton, giornalista, telecronista sportivo; Auro Bulbarelli, giornalista, telecronista sportivo; Nicola da Rin, ex hockeista, allenatore; Massimiliano Mannucci, astronomo; Paolo Cristallini, ex calciatore, dirigente; Michela Suppo, ex tiratrice; Meg (Maria di Donna), cantante; Stefania Guglielmino, ex calciatrice; Giovanni Guidetti, allenatore pallavolo; Asia Argento, attrice, regista, sceneggiatrice; Jimmy Fialdini, ex calciatore; Duccio Innocenti, ex calciatore, allenatore; Juan Pablo Montoya, pilota auto; Gianluca Savoldi, ex calciatore; Stefania Segnana, politica; Francesco Caratozzolo, rugbista; Patrizio Buanne, cantante.

Infine, compiono gli anni: Andrea Facchin, canoista; Simona Albertazzi, ex cestista; Francesca Biral, ex cestista; Euridice Axen, attrice, doppiatrice; Mariacarla Boscono, attrice, modella; Andrea Garghella, pallavolista; Marco Gaspari, allenatore pallavolo; Giua (Maria Pierantoni Giua), cantautrice; Karim Qqru, musicista, discografico; Lorenzo Crocetti, calciatore; Joel Retornaz, giocatore di curling; Morgana Giovannetti, attrice, imitatrice, cantante, regista; Sarah Khoury, illustratrice; Belén Rodrìguez, showgirl, conduttrice tv, modella; Matteo Bonini, pilota moto; Silvia Marangoni, pattinatrice; Clara Campi, attrice, comica; Alessio Isaia, giocatore di poker; Diego Sinagra, calciatore, giocatore di beach soccer; Francesco Gergati, cestista; Gabriele Moroni, arrampicatore; Alfredo Balloni, ex ciclista; Stefano Gentile, cestista; Pietro Roman, cavaliere; Hannes Stofner, hockeista; Franz Alice Stern, musicista, compositore, dj; Angelo Pardo, attore; Marvin Vettori, arti marziali; Federico Burdisso, nuotatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Sophia Loren)