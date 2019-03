Buon compleanno Stefania Cuccato, Jenny Luna, Luca Zaia…

…Guido Bodrato, Gino Pivatelli, Francesco Janich, Sandro Munari, Cristiano Minellono, Mariano Rajoy, Quentin Tarantino, Andrea Giordana, Pietro Iurlaro, Gianluigi Lentini, Luca Banti, Silvana Comaroli, Sestino Giacomoni, Mariah Carey, Isabella Adinolfi, Cesare Cremonini, Giampaolo Bellini, Antonino Ragusa…

Oggi 27 marzo compiono gli anni: Stefania Cuccato, giornalista; Angelo Lo Forese, tenore; Giuseppe Bacci, illustratore, pubblicitario, pittore; Giovanni Battista Bertagni, militare, partigiano, imprenditore; Carlo Maggi, ex calciatore; Elia Lazzari, politico; Larissa Bonfante, archeologa, etruscologa; Jenny Luna (Maria Clotilde Troili), cantante; Guido Bodrato, politico; Gino Pivatelli, ex calciatore Verona, Bologna, Napoli, Milan, allenatore; Francesco Bronzi, scenografo; Enrico Riccardi, compositore, paroliere, cantautore; Ovidio Poletto, vescovo; Libero Sosio, traduttore; Paolo Maddalena, giurista, magistrato; Francesco Janich, ex calciatore Atalanta, Lazio, Bologna, dirigente; Giovanni Cuojati, politico; Bruno Ducati, ex calciatore Potenza, Siracusa; Cesare Marini, politico; Paolo Vaini, ex calciatore Ravenna, Potenza, Pisa; Maurizio Cumo, ingegnere nucleare; Emilio de Rose, politico; Silvano Bertini, ex pugile; Lois Craffonara, linguista; Sandro Munari, pilota rally; Ulisse Gualtieri, ex calciatore Alessandria, Livorno; Vincenzo Viti, politico; Francesco Perina, politico; Layla Rigazzi, modella.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Carlo Campora, ex calciatore Genoa, allenatore; Gianni Piatti, politico; Andrea Giordana, attore; Cristiano Minellono, attore, paroliere; Ivo Baldi Gaburri, vescovo; Augusto Battaglia, politico; Carlo Alberto Redi, biologo, saggista; Diego Cammarata, politico; Angelo Recchi, ex calciatore Mantova, Cesena; Alessandro Nicosia, imprenditore; Giovanni Fasanella, giornalista; Giuseppe Molinari, politico; Mauro Roman, cavaliere; Barbarella (Loretta Ferrarato), cantante; Gianfranco dalla Costa, cestista; Costantino Idini, ex calciatore Cagliari, Spal, Padova; Mariano Rajoy, ex premier spagnolo; Remo Breda, dirigente sportivo; Fulvio Bussalino, ex calciatore Brescia; Gilberto Bonini, ex calciatore Cremonese, Ternana, allenatore.

Compleanno anche di: Graziano Marini, pittore; Virginia Villani, politica; Raimondo Inconis, fagottista; Santo Perrotta, ex calciatore Sambenedettese, Salernitana; Liliana Bernardi, ex pallavolista; Sonia Bo, compositrice; Mauro Gardin, rugbista, allenatore; Pietro Iurlaro, politico; Dario Montani, ex ciclista; Nicolò Zanon, giurista, avvocato; Francesco Acquaroli, attore; Quentin Tarantino, regista, sceneggiatore, attore; Gianbattista Bardelloni, ex ciclista: Marco Berrini, direttore di coro; Patrizia Schiavone, ex cestista; Rino Chillemi, allenatore calcio a 5; Giuseppe Citterio, ex ciclista; Silvana Comaroli, politica; Sestino Giacomoni, politico; Gea Lionello, attrice; Federico Quaranta, conduttore radio e tv; Luca Zaia, presidente regione Veneto.

Poi, festeggiano: Andrea Gnassi, politico; Gianluigi Lentini, ex calciatore Torino, Milan; Mariah Carey, cantautrice, attrice, discografica; Achille Mazzoleni, ex calciatore Como, Padova, allenatore; Fabrizio Palmieri, avvocato; Claudio Guerrini, conduttore radio e tv, dj; Francesca Pettinelli, cantante, showgirl; Luca Banti, arbitro di calcio; Andrea Conti, ex cestista, dirigente; Tatiana Lepore, attrice; Andrea Romeo, giornalista, critico cinema; Francesca Mazzalai, modella, conduttrice tv, attrice; Matteo Foschi, rugbista; Isabella Adinolfi, politica; Marilù S. Manzini, scrittrice, pittrice, fotografa; Andrea Dato, pokerista, ingegnere; Pierpaolo Picazio, cestista; Giampaolo Bellini, ex calciatore Atalanta.

Ancora, compleanno di: Cesare Cremonini, cantautore, musicista, attore; Maria Sole Mansutti, attrice; Luca d’Alisera, pattinatore; Paola Mauriello, cestista; Giovanni Tomasicchio, atleta; Jacques Riparelli, atleta; Angelo Raffaele Nolè, calciatore; Claudia Gaffuri, attrice; Marco Filippucci, rugbista; Rosario Miraggio (Tassero), cantante; Martina Mencaccini, calciatrice a 5, ex calciatrice; Andrea Capocasale, calciatore a 5, allenatore; Mauro Goicoechea, calciatore ex Roma; Sara Gama, calciatrice; Silvano Raggio Garibaldi, calciatore; Diego Rosa, ciclista, biker; Antonino Ragusa, calciatore; Giovanbattista Venditti, rugbista; Biagio Meccariello, calciatore; Dariya Derkach, atleta; Stefano Fichera, giocatore calcio a 5; Rosabell Laurenti Sellers, attrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, a destra: Stefania Cuccato)