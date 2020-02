Buon compleanno Stefano Porrà, Luca Goldoni…

…Luigi de Magistris, Rino Tommasi, Paul Morissey, Mirco Bergamasco, Emily Blunt, Ennio Rega, Laura Olivari, Elisabetta Pozzi, Maria Gaetana Greco, Renata Briano, Guglielmo Vaccaro…

Oggi 23 febbraio compiono gli anni: Stefano Porrà, controllore di volo, musicista; Luigi de Magistris, arcivescovo; Maria Ghezzi, disegnatrice, illustratrice; Luca Goldoni, giornalista, scrittore; Giovanbattista Fracassetti, ex calciatore; Marco Savioni, ex calciatore Lecco; Rino Tommasi, giornalista, conduttore tv; Willy Colombini, attore, sceneggiatore; Giovanni de Angelis, scultore; Paul Morissey, regista, sceneggiatore, direttore fotografia; Alberto Colombo, pilota auto; Salvatore Brullo, botanico; Maria Teresa Conti, pianista; Ferdinando di Orio, medico, politico; Edoardo Nevola, attore, cantante, compositore; Gabriele Pagliuzzi, politico, imprenditore; Laura Olivari, cantante; Giorgio Stirano, ingegnere.

Inoltre, compiono gli anni: Leonardo Generoso, ex calciatore, allenatore; Paolo del Bue, banchiere; Isabella Savona, attrice; Donato Nicoletti, ex arbitro di calcio, dirigente; Ennio Rega, cantautore, compositore; Stefano Abbati, attore; Marco Bellodis, bobbista; Giorgio Boscolo, ex calciatore Clodiasottomarina, Genoa, Catanzaro; Lucio d’Ubaldo, politico; Elisabetta Pozzi, attrice; Giuseppe Sciacca, vescovo; Chiara Guzzonato, ex cestista; Silvio Vannucci, attore; Giò Giò Rapattoni, attrice, doppiatrice, cantante; Maria Gaetana Greco, politica; Francesca Mazza, attrice; Tiziana Fabbricini, soprano; Tiziano Nava, velista; Daniela Rosati, giornalista, conduttrice tv, cantante; Lanfranco Fabriani, scrittore di fantascienza; Andrea Fumagalli, economista; Giorgio Starace, diplomatico; Danilo Bertazzi, attore; Lodovica Braida, storica; Stefano Sani, cantante, conduttore tv; Luca Campigotto, fotografo; Antonello Matarazzo, artista, pittore, regista.

Poi, festeggiano il compleanno: Paolo Bordoni, ex calciatore Piacenza, Lodigiani, Pescara, allenatore; Marco Calvani, allenatore pallacanestro; Marco Mencarelli, allenatore pallacanestro; Giacomo Pignataro, rettore; Renata Briano, politica; Paolo Bacilieri, scrittore, fumettista; Danilo Bertazzi, attore; Alfonso Celotto, scrittore; Enzo Gambaro, ex calciatore Parma, Napoli, Triestina; Andrea Mazzon, allenatore pallacanestro; Vittorio Rifranti, regista; Guglielmo Vaccaro, politico; Francesco Battistoni, politico; Fabrizio Bertot, politico; Giorgio Prezioso, dj, discografico; Stefano Zarfati, cantautore; Alessandro Sturba, ex calciatore, allenatore; Francesco Bellucci, ex calciatore Cagliari, Lecce, dirigente; Annalisa Cuzzocrea, giornalista; Giorgio Marchesi, attore; Maurizio Oddo, pallavolista; Frank Head (Francesco Testa), cantautore; Daniele Ficagna, ex calciatore, allenatore.

Infine, compiono gli anni: Fabiana Colasuonno, calciatrice; Davide Marchini, ex calciatore, allenatore; Thomas Moriggl, fondista; Diego Saccà, rugbista, allenatore; Mirco Bergamasco, rugbista; Emily Blunt, attrice; Simona Molinari, cantautrice; Pierpaolo Frattini, canottiere; Maria Marotta, arbitra di calcio; Marco Cardillo, cestista; Diego Bogado, calciatore; Arianna Barbieri, nuotatrice; Lorenzo Baroni, pilota moto; Alessio Nissolino, doppiatore; Elisa Lancellotti, pallavolista; Andrea Schiavone, calciatore; Michela Sillari, rugbista; Francesco Candussi, cestista; Niccolò Antonelli, pilota moto; Melanie Kuenrath, calciatrice; Beatrice Merlo, calciatrice; Giorgia Villa, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Stefano Porrà)