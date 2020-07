Buon compleanno Stella Prudente, Sergio Romano, Roberto d’Agostino…

…Ringo Starr, Alberto Aquilani, Antonello Palombi, Mario Pescante, Toto Cutugno, Michele Mirabella, Claudio Merlo, Mimmo Locasciulli, Ettore Pietro Pirovano, Gino Vignali, Alessandro Nannini, Antonella Incerti, Licia Colò, Paolo Giordano, Paolo Galimberti, Francesca Puglisi, Marta Zoffoli, Moreno Morello, Sara Palmas, Giacomo Triglia, Fabio Vagnarelli, Giorgio de Togni, Simone Stortoni, Matteo Viola, Rudy Zini, Antonio Donnarumma…

Oggi 7 luglio compiono gli anni: Stella Prudente, giornalista; Roberto Bruni, attore; Vincenzo Coltella, ex calciatore, allenatore; Sergio Romano, ex ambasciatore, storico, scrittore, giornalista; Bruno dal Bon, ex calciatore; Leonella Prato Caruso, traduttrice; Paolo Bernasconi, ex calciatore; Mario Pescante, imprenditore, dirigente sportivo, politico; Giorgio Mariuzzo, sceneggiatore, regista; Ringo Starr, batterista, compositore, cantautore; Marco Bollesan, rugbista, allenatore, dirigente; Carlo Salvatori, banchiere, dirigente d’azienda; Toto Cutugno, compositore, paroliere, cantante; Michele Mirabella, personaggio tv, attore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Gianluigi Jessi, ex cestista; Pino Portuali, fisarmonicista; Giulio Boldrini, ex calciatore; Claudio Merlo, ex calciatore, allenatore; Lorenzo Barlassina, ex calciatore, allenatore; Roberto d’Agostino, giornalista, personaggio tv; Francesco Milito, vescovo; Mimmo Locasciulli, cantautore, medico; Ester Milocco, ex cestista; Ettore Pietro Pirovano, politico; Gino Vignali (Gino & Michele), scrittore, autore tv; Pierpaolo Ghisetti, fotografo; Bruno d’Andrea, cantante; Gabriele Lucci, scrittore, direttore artistico; Marcello Messori, economista; Vincenzo Pardini, scrittore, giornalista; Andrea Talmelli, compositore; Cristina Crippa, attrice, regista; Salvatore Lupo, storico; Lina Prosa, regista, drammaturga; Kaballà (Giuseppe Rinaldi), musicista, cantautore; Marco Pesatori, scrittore, astrologo; Gaetano Tedeschi, dirigente d’azienda.

Compleanno anche di: Carlo Buccirosso, attore, regista, commediografo; Girolamo Fazio, imprenditore, politico; Giorgio Santini, politico; Maurizio Ruggeri Fasciani, giornalista, conduttore radio, scrittore; Gianni Gaude, doppiatore; Roberto Pompanin, bobbista; Wanda Bieler, ex sciatrice; Daniele Brolli, scrittore, illustratore; Alessandro Nannini, ex pilota auto, politico; Katia Svizzero, annunciatrice e conduttrice tv, cantante; Stefano Ambrogi, attore; Antonella Incerti, politica; Alessandro Sisti, sceneggiatore; Maurizio Bortolotti, critico d’arte; Marcello Sindici, regista, coreografo, ballerino; Adriano Baffi, ex ciclista, dirigente; Luigi Caffarelli, ex calciatore, allenatore, dirigente; Licia Colò, conduttrice e autrice tv, scrittrice; Daniele Davin, ex calciatore; Elsa di Gati, giornalista, conduttrice tv.

Poi, compleanno di: Michele Surian, arti marziali; Gaetano Colapietro, ex calciatore, ex calciatore a 5; Marco Rossi, ex atleta; Paolo Bertini, ex arbitro di calcio; Claudio Filippi, preparatore atletico; Paolo Giordano, giornalista; Mario Vattani, diplomatico, scrittore; Michele Coralli, giornalista, scrittore, critico musicale; Roberto Gualdi, batterista; Paolo Galimberti, politico, imprenditore; Mirco Gualdi, ex ciclista; Simona Nocerino, politica; Antonello Palombi, tenore; Luigi Garzya, ex calciatore, allenatore; Francesca Puglisi, politica; Nikki (Fabrizio Lavoro), cantautore, chitarrista, conduttore radio; Daniela Tognoli, pilota moto; Marta Zoffoli, attrice; Francesco Dillon, violoncellista; Luca Giampaolo, ex marciatore, ex calciatore a 5, allenatore; Moreno Morello, personaggio tv; Claudio Federici, pilota moto; Silvia Enrico, avvocata, politica; Linda Gennari, attrice; Alessandro di Sarno, comico, conduttore tv; Sara Palmas, atleta; Juri Tamburini, calciatore.

Infine, compiono gli anni: Emanuele Biggi, conduttore tv, biologo, fotografo; Sergio Cremonese, cantautore, musicista; David Berbotto, nuotatore; Giacomo Triglia, regista, sceneggiatore; Nicola Ciacci, calciatore; Fabio Vagnarelli, attore, cantante, musicista; Francesco Vecchi, giornalista, conduttore tv, scrittore; Dr. Shiver (Bruno Carlo Oggioni), discografico, dj; Alberto Aquilani, ex calciatore, allenatore, dirigente; Alessandro Micalizzi, militare; Giorgio de Togni, pallavolista; Giovanni Mulassano, skeletonista; Marco Najibe Salami, atleta; Simone Stortoni, ex ciclista; Eliana Nardelli, tiratrice; Matteo Viola, tennista; Rudy Zini, biatleta; Alessandro Amitrano, giornalista, politico; Antonio Donnarumma, calciatore; Davide Bariti, calciatore; Brigitta Aghem, calciatrice; Giulia Caliari, calciatrice; Tommaso Laquintana, cestista; Alexander Prast, sciatore; Filippo Testa, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Stella Prudente)