Buon compleanno Teddy Reno, Lorenzo Ottolenghi, Stefano Lorenzetto…

…Giorgio Armani, Gino Mescoli, Nives Zegna, Luciano Onder, Paolo Flores d’Arcais, Francesco Aracri, Paolo Beldì, Marcello Guarducci, Lorenzo Bodega, Maurizio Martinelli, Mariantonia Avati, Manuela Moreno, Jan Slangen, Massimiliano Rosolino, Francesca Businarolo, Alessandro Terrin, Riccardo Valentini, Yoann Gourcuff, Marco Zanni, Davide Malacarne, Giacomo Eliantonio, Andreas Billi, Tommaso Dotti, Fabio Ricci…

Oggi 11 luglio compiono gli anni: Teddy Reno (Ferruccio Merk Ricordi), cantante, discografico, attore; Vito Bellafiore, politico; Gino Mescoli, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra; Tarcisio Pillolla, vescovo; Brunello Vigezzi, storico; Franco Giraldi, sceneggiatore, regista; Giorgio Armani, stilista, imprenditore; Adolfo Fenoglio, attore, doppiatore; Nives Zegna, annunciatrice tv, attrice; Angela Ales Bello, filosofa; Giancarlo Movia, accademico; Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo; Vittorio Tarditi, politico; Gianni Bazzanella, politico; Roberto Paggini, avvocato, politico; Emma Baeri, storica, saggista; Alfonso Berardinelli, critico letterario, saggista; Luciano Onder, giornalista; Paolo Flores d’Arcais, filosofo, pubblicista, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Rino Foschi, dirigente sportivo; Daniele del Giudice, scrittore, giornalista; Alfredo Chinetti, ex ciclista; Giovanni Mongiano, attore, regista, drammaturgo; Mauro Vannoni, politico; Giorgio Cordini, chitarrista, compositore; Luciano Ravasio, cantautore; Roberta Piazzi, cantante; Francesco Aracri, politico; Carlo Alessandro Puri Negri, imprenditore, dirigente d’azienda; Alberto Patelli, attore, scrittore; Nduccio (Germano d’Aurelio), cantautore, musicista, cabarettista; Paolo Beldì, regista; Fabrizio Castori, allenatore di calcio; Roberto Coviello, baritono; Geremia Mancini, sindacalista; Marcello Guarducci, nuotatore; Stefano Lorenzetto, giornalista, scrittore; Alessio Sardelli, attore; Antonio Michele Trizza, politico; Eugenio Coter, vescovo; Pietro Pizzuti, attore, regista, sceneggiatore; Lorenzo Bodega, politico; Giogiò Franchini, montatore.

Compleanno anche di: Dario Bertazzoli, ex pallanotista; Massimo Bonfatti, fumettista; Maurizio Sacchi, ex calciatore; Maurizio Martinelli, giornalista, conduttore tv; Fabio Cappelli, giornalista; Bruno Dreossi, ex canoista; Marco Gilli, accademico, ingegnere; Mariantonia Avati, regista; Manuela Moreno, giornalista; Quirico Semeraro, imprenditore, dirigente sportivo; Ettore Belmondo, attore; Roberto Fogli, ex calciatore, allenatore; Andrea Mazzantini, ex calciatore, allenatore; Claudio Nitti, ex calciatore; Cristina Cini, ex assistente arbitrale di calcio.

Poi, compiono gli anni: Lorenzo Ottolenghi, giornalista; Paolo Bufalino, attore; Francesco Monaco, pilota moto; Walter Monaco, ex calciatore, allenatore; Gianluca Senatore, chitarrista, bassista; Roberta Garzia, attrice; Loredana di Cicco, attrice, conduttrice tv; Sab Sista (Sabrina Molinelli), rapper; Jan Slangen, ex comandante Frecce Tricolori; Chiara Ricci, attrice, conduttrice tv; (Graziella) Ghicci Mittino, thaiboxer, kickboxer; Massimiliano Rosolino, ex nuotatore; Emanuel Lo (Lojacono), cantautore, musicista, ballerino; Waltraud Schiefer, ex slittinista; Daniele Pietropolli, ex ciclista; Daria Pascal Attolini, attrice; Coez (Silvano Albanese), rapper, cantautore; Francesca Businarolo, politica; Francesco Fourneau, arbitro di calcio; Alessandro Terrin, nuotatore; Riccardo Valentini, hockeista; Yoann Gourcuff, calciatore; Marco Zanni, politico; Davide Malacarne, ciclista, ciclocrossista, biker; Plinio Sciamanna, rugbista, allenatore; Giacomo Eliantonio, cestista; Andreas Billi, tuffatore; Achille Lauro (Lauro de Marinis), rapper; Cristiano Mirarchi, pallanotista; Simone Calvano, calciatore; Tommaso Dotti, pattinatore; Fabio Ricci, pallavolista; Giada Franco, rugbista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Teddy Reno con la moglie Rita Pavone)