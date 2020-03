Buon compleanno Terence Hill, Elena Sofia Ricci…

…Paola Binetti, Astrud Gilberto, John Major, Renzo Garlaschelli, Christopher Lambert, Pietro Salini, Consiglia Licciardi, Sergio Lo Giudice, Antonio Placido, Ileana Argentin, Alberto di Chiara, Sabrina Impacciatore, Rui Costa, Sebastiano Siviglia, Fabrizio Corona, Paolo Roversi, Fabio Borini…

Oggi 29 marzo compiono gli anni: Giovanni Calveri, ex calciatore; Giorgio Azzolini, contrabbassista; Enore Zaffiri, compositore, musicista; Mario del Treppo, storico; Ezio Alovisi, regista; Alberto Benzoni, giornalista, storico, politico; Giorgio Griffa, pittore; Sergio Mocellini, bobbista; Roberto Corradi, ex calciatore Foggia; Eugenio Santoro, medico, chirurgo; Terence Hill (Mario Girotti), attore, regista, sceneggiatore; Astrud Gilberto, cantante; Marino Maglietta, accademico; Paolo Mengoli, politico; Vito Tongiani, pittore, scultore; Gilberto Bonalumi, politico, giornalista; Renato Corsetti, linguista, esperantista.

Inoltre, compleanno di: Adriano de Maio, ex rettore Luiss; Elisa Pozza Tasca, politica; Grazia Volpi, produttrice cinema; Massimo Pederzini, ex arbitro calcio; Paola Binetti, politica; Carlo Alberto Graziani, politico, giurista; Angelo Massola, allenatore calcio, dirigente; John Major, ex premier Uk; Vangelis, polistrumentista, compositore; Riccardo Salvino, attore; Sebastiano Sanguinetti, vescovo; Bruno Bongiovanni, storico; Walter Facchinetti, ex pugile; Giuseppe Gianni, politico; Alfio Giomi, dirigente sportivo; Antonio di Giustino, politico; Sileno Passalacqua, ex calciatore Reggiana; Marco Rossinelli, ex calciatore Sampdoria, Fiorentina, allenatore; Valeria Ugazio, psicologa; Renzo Garlaschelli, ex calciatore Lazio.

Festeggiano anche: Massimo Nava, giornalista, saggista, scrittore; Giuseppe Albertini, politico; Giuseppe Brescia, politico; Francesco Conversano, regista; Alessandro Tamburini, scrittore, sceneggiatore; Elio Gustinetti, ex calciatore Udinese, allenatore; Cesare Vitale, ex calciatore Padova, Prato, Sassuolo, allenatore; Christopher Lambert, attore; Sergio Abramo, politico, imprenditore; Claudio Piccoli, fumettista; Pietro Salini, imprenditore; Consiglia Licciardi, cantante; Marina Pavani, giocatrice di curling; Umberto Buratti, politico; Luigi Muro, politico; Sergio Lo Giudice, politico; Fulvio Simonini, ex calciatore Padova, Reggina, commentatore tv; Giommaria Uggias, politico, avvocato; Luciano Mattia Cannito, coreografo, regista.

Poi, compleanno di: Antonio Placido, politico; Elena Sofia Ricci, attrice; Ileana Argentin, politica; Antonino Iuorio, attore, regista; Simone Migliorini, attore, regista, direttore artistico; Carlo Dal Bianco, architetto,designer; Alberto di Chiara, ex calciatore Fiorentina, Parma, allenatore, procuratore; Nicola Gunnar Vincenzi, politico; Giacomo Murelli, ex calciatore Parma, Avellino, Padova, allenatore; Giacomo Murelli, ex calciatore, allenatore; Flavio Arras, attore, doppiatore; Simone Roscini, allenatore pallavolo; Roberto di Meglio, autore di giochi; Francesca Alderisi, conduttrice tv; Sabrina Impacciatore, attrice, imitatrice; Ugo Frosi, regista, sceneggiatore; Lorenzo degl’Innocenti, attore; Mirko Bertolucci, hockeista; Rui Costa, ex calciatore Fiorentina, Milan, dirigente Benfica; Irene Ferri, attrice, conduttrice tv; Augusto di Muri, ex calciatore Genoa, allenatore.

Ancora, compiono gli anni: Barbara Pitotti, doppiatrice; Sebastiano Siviglia, ex calciatore Lazio, allenatore, dirigente; Francesco Verso, scrittore; Fabrizio Corona, fotografo; Paolo Roversi, scrittore, giornalista, sceneggiatore; Domenico Cristiano, calciatore; Biagio Tralli, kickboxer; Daniele Bettini, pallanotista, allenatore; Aaron Persico, rugbista; Domenico Balsamo, attore; Nicola Corrent, ex calciatore, allenatore; Tommaso Balasso, sciatore; Paolo Bustreo, hockeista; Sergio Riva, ex bobbista; Carel Sandon, pugile; Luca Mazzoni, calciatore Padova; Romina Oprandi, tennista; Claudia Andreatti, annunciatrice e conduttrice tv; Gianluca Freddi, calciatore; Davide Giordano, attore; Federica Laddaga, calciatrice; Francesco Lasca, ex ciclista; Roberto Quartaroli, rugbista; Fabio Felline, ciclista; Elia Silvestri, ciclocrossista, biker; Fabio Borini, calciatore; Doudou Mangni, calciatore; Gennaro Acampora, calciatore; Filippo Bandinelli, calciatore; Leonardo Capezzi, calciatore; Stefano Manzi, pilota moto.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Terence Hill)