Buon compleanno Tony Binarelli, David Copperfield…

…Vincenzo Scotti, Aureliana Alberici, Alessandro Cecchi Paone, Antonio Angelucci, Mickey Rourke, Pierre Moscovici, Sergio de Gregorio, Maria Chiara Carrozza, Valeria Valente, Stefano Borghesi, Silvia Sarni, Marco Dondi, Davide Reati, Valentina Carretta, Tommaso Iannone…

Oggi 16 settembre compiono gli anni: Siro Marcellini, regista, sceneggiatore; Gianfranco de Bosio, regista, sceneggiatore; Piero Montecchi, fumettista; Giovanni Mangini, ex calciatore; Irene Galter (Irene Patuzzi), attrice; Francesco Romei, attore; Vincenzo Scotti, politico; Giuseppe Ghiberti, presbitero, teologo, biblista; Lidia Cavallini, giocatrice di curling; Tony Binarelli, illusionista; Aureliana Alberici, pedagogista, politica; Amedeo Salfa, montatore; Massimo Serafini, politico, scrittore; Sergio Sorrentino, filosofo; Guido Vivarelli, ex calciatore, allenatore, dirigente; Valentino di Cerbo, vescovo.

Inoltre compiono gli anni: Antonio Angelucci, imprenditore, editore, politico; Dario Cantarelli, attore; Giorgio Caponetti, scrittore; Biagio Marzo, politico, giornalista; Francesco Pecoraro, scrittore, poeta, architetto; Enzo Mingione, sociologo; Elisabetta Rasy, giornalista, scrittrice, saggista; Adriano Carnevali, fumettista; Alfonso Maurizio Iacono, filosofo; Piero Marras, cantautore, polistrumentista; Gianfranco Pagliarulo, politico, giornalista; Maria Iolanda Palazzolo, storica, scrittrice; Mariangela Bastico, politica, insegnante; Norma Rangeri, giornalista; Bruno Brunetti, fumettista, illustratore; Giuseppe Oddo, giornalista; Mickey Rourke, attore, sceneggiatore, ex pugile; Gioacchino Maniscalco, attore, doppiatore; David Copperfield, illusionista; Alessandro Cusatelli, compositore; Fabrizio Vigni, politico; Sandra Amurri, giornalista; Roberto Galbiati, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Savina Dolores Massa, scrittrice, poetessa, attrice; Pierre Moscovici, politico; Giuliana Campiglia, ex sciatrice; Maurizio Fantoni Minnella, scrittore, saggista; Antonio Maria Gabellone, politico; Sergio de Gregorio, giornalista, politico; Alessandro Cecchi Paone, conduttore tv, giornalista; Tonino Viali, ex atleta; Patrizia Prestipino, politica; Biagio Conte, missionario; Roberto Erlacher, sciatore; Massimo Gadda, ex calciatore, allenatore; Giancarlo Marini, ex calciatore, allenatore; Alessandro Nuccorini, allenatore di calcio e calcio a 5; Mario Bruscella, imprenditore, autore di videogiochi, programmatore; Maria Chiara Carrozza, scienziata, politica; Pippo Pelo (Cesare Falcone), showman, conduttore radio; Daniele Balli, ex calciatore.

Poi, compleanno di: Stefano Cembali, ex ciclista; Federico Vassallo, cantautore; Gabriele Mirabassi, clarinettista; Andrea Boattini, astronomo; Massimo Giordano, politico; Roy Paci, cantautore, trombettista, discografico; Carlo Gabriel Nero, sceneggiatore, regista; Alfredo Aglietti, ex calciatore, allenatore; Fabrizio Casazza, ex calciatore, allenatore; Gabriele Coen, sassofonista, clarinettista, flautista; Massimiliano Gentili, ex ciclista; Daniele Vergnaghi, ex pallavolista; Cristina Patelli, politica; Paolo Pupita, ex calciatore; Elena di Cioccio, attrice, conduttrice tv e radio; Luis Fernando Centi, ex calciatore, allenatore; Valeria Valente, politica; Stefano Borghesi, politico; Dario Piombino Mascali, antropologo; Francesco Consigli, ex hockeista.

Infine, festeggiano il compleanno: Francesco d’Alessio, arrangiatore, paroliere, discografico; Alessio Tenani, orientista; Federico Cappellazzo, nuotatore; Alessandro Vanotti, ex ciclista; Giacomo Guidi, schermidore; Livio Minafra, compositore, pianista; Michele Rizzo, rugbista; Immanuel Casto (Manuel Cuni), musicista, cantautore, autore di giochi; Andrea Mengoni, calciatore; Johanna Schnarf, sciatrice; Carlo Cantone, cestista; Karin Previtali, calciatrice; Arianna Schivo, cavallerizza; Silvia Sarni, cestista; Marco Dondi, pilota moto; Davide Reati, cestista; Valentina Carretta, ex ciclista; Tommaso Iannone, rugbista; Debora Fragni, calciatrice; Lorenzo Molinaro, cestista; Sara Fantini, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Tony Binarelli)