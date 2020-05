Buon compleanno Urbano Cairo, Emilio Carelli, Paola Saluzzi…

Oggi 21 maggio compiono gli anni: Ugo Bertone, giornalista; Laura Rizzoli, attrice, doppiatrice; Mino de Rossi, ex ciclista; Umberto Colombo, ex calciatore; Luciano Gatto, fumettista; Giorgio Buratti, contrabbassista; Rolando Picchioni, politico; Ivo Mahlknecht, ex sciatore, allenatore; Maria Grazia Ciani, grecista, traduttrice, accademica; Luciano Giorgi, avvocato, politico; Vittorio Mazzoni della Stella, politico; Vittorio Morace, armatore, dirigente sportivo; Giovanni Giuga, poeta, scrittore; Carlo Andreotti, politico, giornalista; Giovanni de Nava, attore; Carmen Villani, cantante, attrice, showgirl; Ottavio Crepaldi, ex ciclista; Carlo Bertocci, pittore; Franco Catto, ex calciatore; Gianluigi Roveta, ex calciatore; Giorgio Zagnoni, musicista, flautista; Federico Ormezzano, pilota rally; Stefano Anzi, ex sciatore; Walter Ganapini, ambientalista; Valeria Mongardini, attrice, cantante; Mr T (Laurence Tureaud), attore, ex wrestler, rapper; Emilio Carelli, giornalista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Anna Maria Cigoli, pianista; Delia Gualtiero, cantante; Pino Modica, artista; Giuseppe Furlanis, architetto, designer; Margherita Sestito, attrice, doppiatrice; Rosanna Vergnano, ex cestista; Gaetano Cappelli, scrittore; Franco Marcoaldi, giornalista, scrittore, poeta; Carlo Pegorer, politico; Urbano Cairo, imprenditore, editore, dirigente sportivo; Toni Ebner, giornalista; Roberto Gini, musicista, direttore d’orchestra, gambista; Massimo Mercelli, flautista; Italo Sandi, politico; Valentina Peruzzo, ex cestista; Simonetta Martone, giornalista, conduttrice tv; Davide Sparti, filosofo, sociologo; Paolo Ceccaroli, ex giocatore di baseball, allenatore; Erica d’Adda, politica; Domenico Pompili, vescovo; Massimo Bergamin, politico; Paola Saluzzi, giornalista, conduttrice tv; Monica Faenzi, politica; Brando Giorgi, attore; Simone Schettino, cabarettista.

Compleanno anche di: Alessandro Giuliano, poliziotto; Paolo Colombo, politico; Davide Tizzano, ex canottiere; Pierluigi Brivio, ex calciatore, preparatore atletico; Giovanni Fasce, ex calciatore, allenatore; Romina Mura, politica; Cristina Sossi, nuotatrice; Francesca Cristiana Conti, pallanotista; Giancarlo Ciccozzi, pittore, scultore; Andrea de Marco, ex arbitro di calcio; Marcello Ferrarini, cuoco; Pietro delle Piane, attore; Riccardo Brun, scrittore, sceneggiatore, giornalista; Angelo Pintus, comico; Carmen Morello, attrice, conduttrice tv, giornalista; Giovanni Paglia, politico; Massimiliano Scaglia, ex calciatore, dirigente; Francesco Critelli, politico; Lino Guanciale, attore; Linda Collini, attrice; Luca Azzolini, scrittore; Marco Boni, atleta, bobbista; Marco Carta, cantante; Lisa Demetz, saltatrice con sci; Costanza Coen, ex cestista; Joao Pedro Pereira Silva, calciatore; Michele Fedrizzi, pallavolista; Tatiana Luter, attrice; Ghali (Ghali Amdouni), rapper; Filippo Costa, calciatore; Costanza Esperti, calciatrice; Patty Farchetto, conduttrice radio; Federico Bonazzoli, calciatore; Paola Cuciniello, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Paola Saluzzi)