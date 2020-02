Buon compleanno Valerio Mastandrea, David Parenzo…

…Michael Bloomberg, Enza Sampò, Alan Parker, Roberto Vieri, Luigi Bacialli, Virginio Merola, Stefano Masciarelli, Gennaro Cannavacciuolo, Daria Bignardi, Antonio Palmieri, Gianni Bugno, Marianna Morandi, Marco di Lello, Valentina Vezzali, Alan Ferrari, Edinson Cavani, Angel di Maria…

Oggi 14 febbraio compiono gli anni: Sergio Maggini, ex ciclista; Raffaele Petrillo, traduttore; Guglielmo Rositani, politico; Bartolomeo Aloia, progettista; Enza Sampò, conduttrice tv, giornalista; Nino Delli, cantautore, discografico; Primo Luigi Galasi, ex calciatore Torres, allenatore; Piera Tizzoni, ex atleta; Antonio Ballerio, attore, doppiatore; Antonio Paiola, doppiatore; Michael Bloomberg, imprenditore, ex sindaco New York; Francesco Saverio Acito, politico; Fabio Cerchiai, dirigente d’azienda; Alan Parker, regista, sceneggiatore, produttore; Giovanni Adamo II, principe del Liechtenstein; Roberto Vieri, ex calciatore Sampdoria, Roma, Juventus; Renzo Penna, politico; Carlo Cifalà, giocatore di biliardo; Alfredo Cazzola, imprenditore, politico; Marzia Ferraioli, politica; Lino Osvaldo Felissari, politico; Mario Pezzolla, giornalista, conduttore radio, dj.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Maurizio Orlandi, ex calciatore; Luigi Bacialli, giornalista; Salvatore Adduce, politico; Stefano Ceri, informatico; Francesco Manniello, politico, imprenditore, dirigente sportivo; Virginio Merola, politico; Luigi Nocera, politico; Luciano Miani, ex calciatore Fiorentina, Udinese, Vicenza, Cagliari, allenatore; Giovanni Nistri, generale; Silvia Rosa Brusin, giornalista, conduttrice tv; Antonello Casula (Moretto), ex fantino; Sandro de Palma, pianista; Stefano Masciarelli, attore, doppiatore; Gennaro Cannavacciuolo, attore, cantante, cabarettista; Lucio Presta, manager, ballerino; Diego Ribon, attore, doppiatore; Daria Bignardi, conduttrice tv, giornalista, scrittrice; Antonio Palmieri, politico; Roberto Bosco, ex calciatore Reggiana, Pescara, Fiorentina, Pisa, allenatore; Luca Leoni Orsenigo, politico.

Compleanno anche per: Enrico Musso, politico; Cinzia Petrini, showgirl; Giovanna Maldotti, attrice, conduttrice tv; Fabrizio Micari, ingegnere, rettore; Massimo Molea, attore; Gianluca Barilari, allenatore pallacanestro; Gianni Bugno, ex ciclista, dirigente; Paolo Benvegnù, chitarrista, cantautore; Antonio Guzzone, ex cestista; Giorgio de Mitri, direttore artistico; Pieralberto Carrara, ex biatleta; Claudio Mungivera, militare, scrittore; Elena Conti, biochimica; Alessandra Zambelli, ex pallavolista; Diego Fortuna, ex atleta; Donatella Poretti, politica; Stefano di Battista, sassofonista; Elio Maran, giocatore di curling; Marianna Morandi, attrice; Ottaviano Tenerani, direttore d’orchestra, clavicembalista; Roberto Cavallo, agronomo, saggista; Marco di Lello, politico; Giuseppe Guerini, ex ciclista; Luca Tomassini, coreografo, regista, direttore artistico; Valerio Mastandrea, attore; Massimiliano Notari, ex calciatore, allenatore; Andrea Colombo, ex atleta; Pierfrancesco Fiorenza, produttore cinema; Filippa Giordano, cantante.

Festeggiano poi il compleanno: Valentina Vezzali, ex schermitrice, politica; Veronica Buffon, ex pallavolista; Alan Ferrari, politico; Moreno Longo, ex calciatore, allenatore; David Parenzo, giornalista, conduttore radio e tv; Angelo Paradiso, ex calciatore; Antonia Truppo, attrice; Dj Double S (Rino Costante), dj, beatmaker; Giulia Iannotti, ex tiratrice; Patrick Bona, hockeista; Matteo Brighi, calciatore; Francesco Faraldo, ex judoka; Robert Fultz, cestista; Davide Marcone, batterista; Chiara Arcangeli, pallavolista; Michele Lapenna, pallanotista; Riccardo Olgiati, politico; Riccardo Santolamazza, cestista; Edelfa Chiara Masciotta, showgirl; Francesca Mariani, cestista; Roberto Ganz, hockeista; Nicole Pelizzari, conduttrice tv; Edinson Cavani, calciatore Psg; Angel di Maria, calciatore Psg; Angela Bubba, scrittrice; Andrea Rossi, pallavolista; Veronica Fanciulli, velista; Marco Perrotta, calciatore; Sebastiano Serafini, attore, cantante; Simone Serafini, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Valerio Mastandrea)