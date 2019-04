Buon compleanno Valerio Scanu, Caterina Caselli, Silvia Roberto…

…Nancy Brilli, Max von Sydow, James Lee Dozier, Claudio Magris, Luigi Frati, Aldo Grasso, Sebastiano Maffettone, Ricardo Franco Levi, Angelo Cera, Steven Seagal, Claudio Costamagna, Gianluca Susta, Rosanna Banfi, Raffaello Vignali, Alessandro Bonan, Stefano Vaccari, Giulio Cesare Sottanelli, Luca Telese, Roberto Carlos, Andrès Guglielminpietro, Cristiano Zanetti, Lorenzo Fontana, Alessia Ventura, Mauro Sarmiento, Gonzalo Javier Rodríguez…

Oggi 10 aprile compiono gli anni: Silvia Roberto, giornalista; Egidio Cattaneo, ex calciatore; Piero Tosi, costumista; Max von Sydow, attore, regista; James Lee Dozier, generale; Mario Tesconi, ex calciatore; Pietro Campedelli, produttore cinema; Bruce Carradine, attore; Elvio Monti, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra; Guido Venturoni, ammiraglio; Antonio Tarantino, drammaturgo, pittore; Nanni Cagnone, poeta, scrittore; Claudio Magris, scrittore; Luciano Pellicani, sociologo, politico, giornalista; Nicola Ciccolo, ex calciatore, allenatore; Luigi Brioschi, editore, traduttore, scrittore; Mauro Antonio Miglieruolo, scrittore; Marcello Trevisan, ex calciatore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Valerio Vatteroni, ex cestista; Luigi Antonio Cantafora, vescovo; Luigi Frati, medico, ex rettore università di Roma La Sapienza; Lello Gurrado, giornalista, scrittore; Paolo Antonio Martini, architetto; Paolo Brogi, giornalista, scrittore; Maria Brivio, annunciatrice tv, attrice; Caterina Caselli, cantante, attrice, discografica; Agostino Origone, fumettista, illustratore; Aldo Rebecchi, politico; Paolo Malco, attore; Aldo Grasso, giornalista, critico tv; Giorgio Kutufà, politico; Sebastiano Maffettone, filosofo; Angelo Nicotra, attore, doppiatore, dialoghista; Renzo Zenobi, cantautore, paroliere; Piero Fontana, ingegnere; Ricardo Franco Levi, politico, giornalista; Cosimo Cannito, politico, chirurgo; Enea Moruzzi, ex calciatore; Antonio Pigino, ex calciatore, allenatore; Angelo Cera, politico.

Festeggiano il compleanno anche: Steven Seagal, attore; Mario Landriscina, politico; Marcello Marchi, ex calciatore; Mino Vergnaghi, cantante; Claudio Costamagna, banchiere, dirigente d’azienda; Sumbu Kalambay, ex pugile; Gianluca Susta, politico, avvocato; Maurizio Dotti, fumettista; Mario Pupella, attore, regista; Santo Marcianò, arcivescovo; Silvio Amato, compositore, pianista; Patrizio Giacomo La Pietra, politico; Emanuele Scatarzi, conduttore radio, doppiatore; Beniamino Abate, ex calciatore, allenatore; Marco Zanetti, giocatore di biliardo; Rosanna Banfi, attrice; Raffaello Vignali, politico; Alessandro Bonan, giornalista, scrittore, conduttore tv; Nancy Brilli, attrice; Giampaolo Ceramicola, ex calciatore, allenatore; Stefano Vaccari, politico; Michele Scaringella, ex calciatore; Giacomo Castellano, chitarrista, musicista, scrittore; Davide Morandi, cantante.

Poi, compleanno di: Nicola Caccia, ex calciatore, allenatore, dirigente; Walter Fasano, montatore, regista, sceneggiatore; Laurent Ottoz, atleta; Giulio Cesare Sottanelli, politico; Luca Telese, giornalista, scrittore, autore e conduttore tv; Giacomo Leone, ex atleta; Monica Bertolotti, doppiatrice; Ilaria Giorgino, attrice, doppiatrice; Angelica Saggese, politica; Michele Pignotta, regista, attore; Roberto Carlos, ex calciatore; Marco Zambuto, politico; Alberto di Mauro, ex cestista; Andrès Guglielminpietro, ex calciatore, allenatore; Gabriele Graziani, ex calciatore, allenatore, dirigente; Enrico Burini, ex cestista; Vincenzo Rossitto, ex pugile; Cristiano Zanetti, ex calciatore, allenatore; Angelo Lopeboselli, ex ciclista; Martina Dogana, triatleta; Lorenzo Fontana, politico; Alessia Ventura, showgirl; Mauro Sarmiento, taekwondoka; Monia Baccaille, ciclista; Gonzalo Javier Rodríguez, calciatore; Alessandro Bonetti, pilota auto.

Infine, compleanno di: Michele Capra, pallavolista; Eleonora Comito, ex cestista, arbitra pallacanestro; Antonio Rapuano, arbitro di calcio; Alessio Manzoni, calciatore; Simona Parrini, calciatrice; Alessia Travaglini, pallavolista; Elisa Torrini, modella; Valerio Scanu, cantautore; Paolo Cesaroni, calciatore a 5; Denise Mazzola, calciatrice; Edoardo Lancini, calciatore; Maxime Mbandà, rugbista; Erika Ponzio, calciatrice; Cherif Traoré, rugbista; Davide Cinaglia, calciatore; Ilenia Vitale, atleta; Alice Degradi, pallavolista; Lorenzo Crisci, doppiatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Valerio Scanu)