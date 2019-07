Buon compleanno Veronica Lario, Lucrezia Lante della Rovere…

Oggi 19 luglio compiono gli anni: Cesare Bovio, compositore, paroliere; Enzo della Santa, regista; Melo Freni, scrittore, giornalista, regista; Emo Danesi, politico; Mario Pani, politico, pubblicista; Benito Pavoni, politico; Sergio Martino, regista, sceneggiatore; Pietro Lunardi, imprenditore, ingegnere, politico, ex ministro; Alfio Cantarella, batterista; Fioretta Mari, attrice; Osvaldo Motto, ex calciatore, allenatore; Carla Mazzuca Poggiolini, giornalista, politica; Renato Mola, ex calciatore, allenatore; Rosetta Pizzo, soprano; Claudio Tobia, allenatore di calcio; Marisa Bedoni, politica; Andrea Belvedere, giurista; Alberto Febbrajo, giurista, sociologo.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Diego Frigoli, psichiatra; Diego Giannattasio, ex calciatore, allenatore; Filippo Massaroni, ex culturista; Gianni Petrucci, dirigente sportivo; Aldo Sala, politico; Adriana Biagiotti, ex ginnasta; Guido Crainz, storico; Anna Maria Nasuelli, ex tennista; Sergio Peloni, produttore cinema; Franco Toscani, medico; Andrea Alberti, compositore, pianista, tastierista; Anna Camaiti Hostert, filosofa; Marcello Fiasconaro, ex atleta, rugbista; Roberto Mauri, medaglista; Enzo Paolo Turchi, ballerino, coreografo; Mario Cavallaro, politico; Giancarlo Ceccarini, baritono; Abel Ferrara, regista, attore, sceneggiatore; Clara Podda, ex tennistavolista; Marco Ricolfi, giurista, avvocato; Anna Maria Palma, magistrata; Silvio Pozzoli, cantante; Marco Bacci, scrittore, giornalista, critico cinema; Francesco Maglione, avvocato, dirigente sportivo; Riccardo Piferi, autore tv, paroliere, regista; Magda Angela Zanoni, politica; Veronica Lario (Miriam Raffaella Bartolini), attrice.

Compleanno anche di: Franco Bernard, politico, attore, dirigente pubblico; Valter Giorgetti, ex pugile; Alfredo Trentalange, ex arbitro di calcio; Paolo Fallai, giornalista, scrittore, autore tv; Vinicio Mossali, ex cestista; Carlo Rizzi, direttore d’orchestra; Ennio Salvador, ex ciclista; Caterina Vertova, attrice; Stefano da Mommio, ex calciatore; Franco Bernard, politico, attore, dirigente pubblico; Stefano Pillastrini, allenatore di pallacanestro; Mario Fargetta, dj, discografico; Massimo Grillo, politico; Alessandra Guerra, politica; Mauro Modin, pittore; Francesco Peghin, imprenditore, ex velista; Roberto Gualtieri, politico; Lucrezia Lante della Rovere, attrice; Massimiliano Plinio, doppiatore; Paolo Cecchetto, paraciclista; Vitaliano Bonuccelli, ex calciatore, allenatore.

Poi, compiono gli anni: Ivan del Prato, ex calciatore, allenatore; Carmen Fiano, atleta; Roberto Farnesi, attore; Andrea Pierobon, ex calciatore, allenatore; Andrea Chiarvesio, autore di giochi; Domenico Morena, cestista; Massimo Paganin, ex calciatore, allenatore; Daniele Tenca, cantautore; Lamberto Zauli, ex calciatore, allenatore; Leonardo Omar Onida, poeta, direttore artistico; Andrea Boscolo, ex calciatore; Luca Castellazzi, ex calciatore, dirigente; Barbara de Luca, ex pallavolista; Davide Faraone, politico; Massimiliano Plinio, doppiatore; Simone Faliva, compositore, organista; Luigi Esposito (Gigi & Ross), attore, comico; Emilio Ostinelli, arbitro di calcio; Luigi Dordei, cestista; David Brkic, cestista; Silvia Valsecchi, ciclista; Ivana Lotito, attrice.

Infine, festeggiano il compleanno: Ernesto d’Argenio, attore; Serena Malfi, mezzosoprano; Sara Paris, pallavolista; Leandro Greco, calciatore; Patrick Pigneter, slittinista; Anthony (Antonio Ilardo), cantante; Rancore (Tarek Iurcich), rapper; Stefania Berton, pattinatrice; Claudia Cagninelli, pallavolista; Davide Luppi, calciatore; Gerhard Kerschbaumer, biker; Enrico Francescato, rugbista; Luca Bono, illusionista; Derrick Appiah, rugbista; Niccolò de Vico, cestista; Ilaria Borghesi, calciatrice; Sara Tounesi, rugbista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Lucrezia Lante della Rovere)