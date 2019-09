Buon compleanno Vittorio Giacopini, Gabriele Prunai, Andrea Piergentili…

…Sergio Zavoli, Ombretta Colli, Ivano Fossati, Maurizio Cattelan, Rodolfo de Laurentiis, Giovanni Ferrero, Roberto Muzzi, Filippa Lagerback, Giuliano Giannichedda, Carlo Fidanza, Luigi Gallo, Francesca Bonomo, Marcelo Estigarribia, Roberto Santamaria, Vittorio Ferraresi, Andrea Oldani, Eleonora Buiatti, Daniele Ragatzu, Elena Vallortigara, Ludovico Carminati, Elisabetta Preziosa, Lorenzo Bilotti…

Oggi 21 settembre compiono gli anni: Vittorio Giacopini, giornalista, saggista, scrittore; Gabriele Prunai, manager; Andrea Piergentili, manager; Giovanna Pini, pedagogista, regista, attrice; Sergio Zavoli, giornalista, scrittore, politico; Domenico Giannace, sindacalista, politico; Carla Calò, attrice; Silvana Pierucci, ex cestista; Adriano Monti, scrittore, docente; Alessandro Carri, politico; Osvaldo de Micheli, giornalista, sceneggiatore; Enrico Conca, ex calciatore; Virgilio Pallini, imprenditore; Franco Cocco, scrittore; Bruno Jossa, economista; Alfonso Sicurani, ex calciatore; Nicolàs Cotugno Fanizzi, arcivescovo; Giulio Conti, politico; Eliseo Zerlin, ex calciatore; Federico Baroschi, politico, ingegnere; Renzo Fantazzi, ex calciatore, allenatore; Angelo Cresco, politico, sindacalista; Roberto Casalbuoni, fisico.

Compleanno anche di: Ombretta Colli, cantante, attrice, politica; Gilberto Zorio, scultore; Marta Boneschi, giornalista, saggista; Maurizio Simonato, ex calciatore, allenatore; Eugenio Melandri, politico; Francesco Moro, politico; Ida Travi, poetessa; Franco Bonora, ex calciatore; Morena Tartagni, ex ciclista; Fabio Calzavara, imprenditore, politico; Claudio Maselli, ex calciatore, allenatore; Ivano Fossati, cantautore, compositore, polistrumentista; Giovanni Asnicar, ex calciatore; Alessandro Corbelli, baritono; Alba Latella, scrittrice; Giancarlo Snidaro, ex calciatore, allenatore; Rocco Altieri, pacifista; Pietro Ubaldi, doppiatore, conduttore tv, cantante; Alfredo Zagatti, politico.

Poi, compleanno di: Diego Colombo, giornalista; Candido de Angelis, imprenditore, politico; Gilda Piersanti, scrittrice; Angela Vettese, storica dell’arte e della filosofia; Maurizio Cattelan, artista; Rodolfo de Laurentiis, avvocato, politico; Aida Satta Flores, cantautrice; Gaetano Auteri, ex calciatore, allenatore; Maurizio Brucchi, politico; Fabrizio Paoletti, sassofonista; Mino Taveri, giornalista, conduttore tv; Franco Gabrieli, ex calciatore, allenatore; Maurizio Gridelli, ex calciatore; Modestino Preziosi, atleta; Andy Ton, hockeista; Roberta Torre, regista, drammaturga, scrittrice; David Petrosino, musicista, cantautore, discografico; Orsetta de Rossi, attrice, doppiatrice; Rolando Biscuola, musicista.

Ancora, compleanno di: Giovanni Ferrero, imprenditore, scrittore; Hugo Herrnhof, ex pattinatore; Davide Pulici, critico cinematografico, saggista; Roberto Rustignoli, ex pallavolista; Fabio Cucchi, ex calciatore; Settimio Lucci, ex calciatore, allenatore, dirigente; Mirella Cristina, politica; Bruno Mellano, politico; Fabio Fracas, scrittore, giornalista, compositore; Ugo Lisi, politico; Mafalda Minnozzi, cantautrice; Werner Perathoner, ex sciatore; Riccardo Serventi Longhi, attore, regista; Marta Iacopini, attrice, conduttrice tv; Stefano Calvagna, attore, sceneggiatore, regista; Steve Vawamas, bassista; Giovanni Bonavita, ex calciatore; Roberto Muzzi, ex calciatore, allenatore; Fabio Rossitto, ex calciatore, allenatore; Francesco Stranges, cantante; Andrea Vascotto, ex calciatore; Luca Vecchi, politico.

Compleanno anche di: Christian Frascella, scrittore; Filippa Lagerback, conduttrice tv, showgirl, ex modella; Vincenzo Sorrentino, compositore; Giuliano Giannichedda, ex calciatore, allenatore, dirigente; Massimiliano Presti, ex pattinatore; Erik Seletto, ex sciatore; Carlo Fidanza, politico; Marco Paracchini, regista, docente; Diego Passoni, conduttore radio e tv, ballerino; Francesco de Francesco, ex calciatore; Luigi Gallo, politico; Marco Pecorari, ex calciatore, allenatore; Stefano Barone, chitarrista, compositore; Silvia Sedonati, ex calciatrice; Francesca Beggio, attrice; Cinzia Bomoll, regista, scrittrice; William Frullani, atleta, bobbista; Stefano Reale, golfista; Simone Rizzato, calciatore; Daniele Degano, calciatore; Tommaso Tagliaferri, snowboarder; Roberto di Maio, calciatore; Anna Favella, attrice; Rudy Galli, snowboarder; Francesca Bonomo, politica; Valerio Rizzo, pallanotista.

Infine, festeggiano il compleanno: Alessandro Rugnone, attore; Anita Carrozzi, calciatrice; Nunzio di Roberto, calciatore; Roberto Santamaria, rugbista; Andrè (Marco Canigiula), cantautore, compositore, discografico; Vittorio Ferraresi, politico; Marcelo Estigarribia, calciatore; Andrea Oldani, attore, doppiatore; Eleonora Buiatti, ex calciatrice; Daniele Ragatzu, calciatore; Elena Vallortigara, atleta; Ludovico Carminati, pallavolista; Simone Ganz, calciatore; Elisabetta Preziosa, ginnasta; Davide Ballerini, ciclista; Lorenzo Bilotti, atleta, bobbista; Benedetta Mambelli, pallavolista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Vittorio Giacopini)