Ciro fa 100, Correa decide: Milan-Lazio 1-2 –

Dopo trent’anni la Lazio espugna il campo del Milan e lo fa con la firma dei suoi più prestigiosi attaccanti: Ciro Immobile, che al 25’ segna il gol numero 100 con la maglia della Lazio; Joaquin Correa, che all’83’ decide la partita con un gran gol.

Il gol del Milan è arrivato al 28’ ma non è chiaro se si tratta di una fortunosa deviazione di Piatek o di una sfortunata deviazione di Bastos.

Bisogna riconoscere che le due squadre non si sono risparmiate, hanno corso per 90 minuti, hanno aggredito gli avversari fin troppo, come dimostrano gli otto cartellini gialli che l’arbitro Calvarese ha dovuto estrarre dalla sua capiente tasca. Una partita maschia, come si diceva in tempi in cui non esisteva nel linguaggio calcistico il termine gender.

Questi i gol: al 25’ Immobile su cross di Lazzari gira di testa e batte Donnarumma. Da ricordare che poco prima Ciro aveva colpito la traversa, la solita traversa meneghina.

Tre minuti dopo il Milan gela l’entusiasmo dei laziali. Su cross di Hernandez, Piatek salta per tentare di colpire di piede, ma il pallone, più scaltro di lui, lo colpisce nel petto e carambola sul petto di Bastos finendo alle spalle di Strakosha. Gol di Piatek, autogol di Bastos, non ha importanza, il Milan ha agguantato il pareggio.

Il pari però non accontenta né il Milan né la Lazio, subito pronte a ripartire. Castillejo, il solito motorino con pile duracell, ha problemi muscolari e viene sostituito da Rebic.

Il secondo tempo mostra due squadre ben decise a lottare all’ultimo sangue. Beh, magari no sangue, all’ultimo fallaccio. Gli interventi scorretti si moltiplicano da entrambe le parti, costringendo Calvarese a mostrare il giallo a otto calciatori: Milinkovic Savic, Parolo, Radu, Leiva, Cataldi, Duarte, Krunic, Bennacer.

La fine dei giochi, o dei combattimenti, arriva all’83’. Joaquin Correa, che un paio di volte in precedenza aveva sciupato occasioni favorevoli perdendo tempo a pensare che cosa fare del pallone, approfitta d’un passaggio al bacio di Luis Alberto, irrompe in area da destra e spara su Donnarumma, lasciato solo, perduto, abbandonato. È il 2-1 che sancisce la vittoria della Lazio, che espugna dopo trent’anni il Meazza rossonero.

La Lazio raggiunge al quarto posto l’Atalanta e il Cagliari, il Milan viene agganciato dall’Udinese all’undicesimo. Bisogna dire, però, che nonostante la sconfitta e qualche incertezza in difesa, il Milan che si è visto oggi può sperare in un avvenire migliore, specialmente se a gennaio potrà schierare una formazione rafforzata da qualche nuovo acquisto.

Per i biancazzurri, giovedì c’è l’appuntamento col Chelsea, poi domenica all’Olimpico dovrà affrontare il sorprendente Lecce di Liverani. Al Milan nel prossimo turno tocca affrontare a Torino una Juventus che, anche quando non convince, come nelle ultime partite, vince ugualmente, come capita a chi nasce… fortunato.

Bruno Cossàr