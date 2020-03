Coronavirus, la profezia di Trilussa –

Trilussa (nella foto) non ha aspettato l’ultimo consiglio dei ministri per decidere il provvedimento più opportuno per difendersi dal coronavirus. Grande poeta e, ora è ancora più evidente, grandissimo profeta, già nel secolo scorso aveva scritto, a beneficio di contemporanei e loro discendenti, questo consiglio sacrosanto.

La stretta de mano

Quela de dà la mano a chissesia

nun è certo un’usanza troppo bella:

te pò succede ch’hai da strigne quella

d’un ladro, d’un ruffiano o d’una spia.

Deppiù la mano, asciutta o sudarella,

quanno ha toccato quarche porcheria,

contiè er bacillo d’una malatia

che t’entra in bocca e va ne le budella.

Invece, a salutà romanamente,

ce se guadagna un tanto co’ l’iggene

eppoi nun c’è pericolo de gnente.

Perché la mossa te viè a dì in sostanza:

“Semo amiconi… se volemo bene…

ma restamo a una debbita distanza”.