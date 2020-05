Coronavirus – Lasciateci andare in giro a cercare congiunti nuovi –

Con la fase 2 siamo tutti, o quasi tutti, autorizzati a recarci in visita a parenti e congiunti. Pare che i congiunti debbano essere “stabili”. Insomma, fidanzati con un curricolo di almeno sei mesi. Ebbene no, ribelliamoci! Perché si può visitare una fidanzata che non sopportiamo più e non possiamo cercarne una nuova più simpatica?

Abbiamo chiuso l’Italia per una grave epidemia. Troppi malati tutti insieme e gli ospedali non avevano sufficienti posti letto in rianimazione. I medici non sapevano come curarli e infatti li hanno curati tardi e male. La clausura aveva senso nei primi giorni, non ha senso da quando i medici hanno imparato a curare con vecchie e nuove medicine, soprattutto col plasma, con l’ozono e, ai primi sintomi, con cortisone, eparina, idrossiclorochina, tocilizumab.

A governo, protezione civile, Iss, virologi un tanto al mucchio perdóno il primo mese, ma da un mese a oggi la clausura non è più giustificata. E non è mai stato giustificato lasciar andare a lavorare in molte aziende sì e in molte altre no, al supermercato sì e nei negozietti no. Pura follia impedire la vita all’aria aperta, dove il contagio è difficilissimo, e chiudere la gente in casa, dove chi è andato al supermercato a fare la spesa, al ritorno contagia tutta la famiglia. In che mani siamo messi… (Ard)