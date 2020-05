Coronavirus – Vietato attraversare la strada, è in un’altra regione –

A Giugnola, paesino per metà frazione di Firenzuola e per metà di Castel del Rio, se attraversi la strada per fare la spesa ti trovi non più in Toscana, ma in Emilia-Romagna. Passare da una regione all’altra è tuttora vietato e i vigili ti multano.

Non solo i decretini ignorano che esistono in Italia paeselli divisi tra due comuni e tra due regione, ma le forze dell’ordine, ignare del buonsenso e dello spirito della legge, multano chi attraversa la strada per comprare da mangiare nella zona che appartiene alla regione limitrofa. Invece che vietare di uscire dalla propria regione, sarebbe bastato al governo decidere che non ci si può allontanare da casa per più di tot metri, sia nella propria e sia nella regione vicina. E i vigili ne approfittano per portare in sede il bottino delle multe affibbiate alla gente perbene. (Ard)