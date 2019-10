Correa, Immobile, la Lazio liquida la Fiorentina –

E finalmente la Lazio vera, quella che gioca per novanta minuti, non per metà partita. Il 2-1 inflitto ai viola dice meno di quello che si è visto in campo, con l’arbitro Guida che ha negato ai biancazzurri un rigore per lo spintone dato da Caceres in area a Lazzari.

Al 19’ Immobile che butta in rete un passaggio di tacco di Luis Alberto, ma il gol è annullato per un fuorigioco millimetrico di Ciro.

Al 22’ il primo gol. È Correa a segnarlo su passaggio di Ciro Immobile.

Passano cinque minuti, e i viola pareggiano con Chiesa su un perfetto assist di Ribery.

Due bei gol, ma diversamente dal passato, la Lazio non si arrende (e la Fiorentina pure, bisogna riconoscerlo). La partita si accende, anche con qualche scontro di troppo.

Negli ultimi minuti, Guida è costretto a tirare fuori dalla tasca il cartellino giallo per mostrarlo a Luca Ranieri, appena entrato per sostituire lo zoppicante Caceres, e poi a Luis Alberto e a Lulic.

Il secondo tempo è come il primo, con le due squadre che non accettano il pareggio e dànno l’anima per conquistare i tre punti.

Al 54’ Parolo sostituisce lo stanco Milinkovic Savic, al 61’ Lulic esce per far posto a Lukaku tornato in campo dopo il lungo infortunio. E sarà proprio lui a dare l’assist a Immobile che risolverà la partita.

Altri gialli ai viola Castrovilli e Pulgar. Poi, torna Kevin Prince Boateng per sostituire un grande Ribery. E cinque minuti dopo è Correa a lasciare il posto a Caicedo.

E ecco all’89’ il gol che risolve la partita e assegna i tre punti agli ospiti. Cross di Lukaku preciso sulla testa di Immobile che gira dove il portiere Dragowski non può arrivare. Stavolta il Var non ha il coraggio di scoprire pecche nell’azione laziale, anche perché, guarda e riguarda, pecche non ce ne sono proprio.

Partita finita? Macché! Altri gialli, uno per Pezzella, uno per Parolo. E uno, il secondo, che si trasforma in rosso, per Luca Ranieri, che respinge con la mano in area un tiro di Luis Alberto.

Il rigore, purtroppo, Ciro Immobile decide di farlo battere a Caicedo, che spara al centro colpendo in pieno Dragowski. Rimpianto doppio per Ciro, che con un secondo gol avrebbe superato Chinaglia nella classifica dei cannonieri della Lazio di ogni tempo: primo Silvio Piola, poi Signori, Rocchi e la coppia Chinaglia-Immobile.

E va bene lo stesso, due gol invece di tre, ma i tre punti da Firenze sono partiti alla volta di Roma.

Bruno Cossàr