Dopo Fonsesca la Roma annuncia Petrachi: ufficiale la nomina del nuovo Direttore Sportivo

Roma – Dopo Paulo Fonseca, oggi è il giorno di Gianluca Petrachi. l’AS Roma ha annunciato il suo nuovo Direttore Sportivo attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web: “L’AS Roma comunica la nomina di Gianluca Petrachi come Direttore Sportivo del Club, a decorrere dal 1° luglio 2019. L’accordo raggiunto è valido per tre stagioni sportive”, così è riportato su www.asroma.com

L’ex Torino ha poi rilasciato le prime dichiarazioni a caldo dopo la nomina ufficiale: “La Roma rappresenta per me un’avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante. Conosco bene le aspettative di un Club e di una piazza così importanti, proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida”.

Fonte www.asroma.com