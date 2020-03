Che fine ha fatto quel ragazzetto che uccise il tenentino –

Leggo su fb il post che ricorda una vicenda che mi ha colpito. Qualche anno fa un ragazzetto di 15 anni andò a rapinare un ufficio postale e sparò alla gola a un ragazzo di appena 30 anni ammazzandolo. Si chiamava Marco Pittoni, Tenente dell’Arma dei Carabinieri. I familiari non distrussero nessun ospedale, nessuna indignazione e nessun grido di vergogna “lanciato” in Tv, media e social… solo silenzio, chiusi nel dolore. Alla madre fu consegnato un tricolore e una medaglietta di ferro dorata.

Che fine ha fatto quel povero ragazzetto, sicuramente scosso dall’epilogo della sua impresa? Lo hanno arrestato, è finito in galera per almeno 28 anni o hanno preferito coccolarlo in un istituto per minori sfortunati? Chi sa, parli! (Ard)