Forze dell’ordine disoccupate, mandatele a far la guardia alle stazioni –

La troupe di Diritto e Rovescio, il programma di Del Debbio su Rete 4, è stata aggredita dai clandestini e dagli spacciatori che stazionano stabilmente alla stazione Tiburtina di Roma. Brumotti di Striscia la notizia viene aggredito un giorno sì e un giorno no quando si mette in bicicletta a dare la caccia agli spacciatori.

Abbiamo scoperto da due o tre mesi che l’Italia dispone di esercito, carabinieri, poliziotti, finanzieri, vigili urbani che finora sono stati impegnatissimi a multare chi esce di casa per andare a fare la spesa senza mascherina perché non riesce a trovarla in farmacia, chi tenta di andare a prendere un po’ di sole e col sole un po’ di vitamina D, essenziale per non crepare di covid19, chi accompagna il cane a pisciare sull’albero preferito a 201 metri da casa, chi fa respirare un po’ d’aria al bambino che rischia di diventare rachitico su ordine del governo.

Ebbene, possibile che adesso, con la semi-fine dell’emergenza, non avanzino un po’ di militari da mettere di guardia davanti e intorno alle stazioni ferroviarie, un tempo considerate il posto più sicuro della città e ora regno incontrastato di clandestini e spacciatori? Quando si deciderà il governo a leggere il manuale di istruzioni per gestire l’ordine pubblico, prima necessità perché esista un governo?

Arrigo d’Armiento