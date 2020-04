Futuro e virus, la soluzione arriva sul tappeto volante –

Il Corriere ha trovato coraggiosamente la soluzione a tutti i problemi conseguenti all’emergenza Covid19 dando parola e spazio a un gruppetto di esperti del futuro: un sociologo, un consulente di comunicazione, una esperta in pubbliche relazioni.

Un appello controfirmato da un gruppo di altri grandi esperti del futuro: filosofi, sociologi, giornalisti, un paio di medici, una esperta in Seo, un regista, un architetto, vari esperti in economia green.

Mancano solo gli astrologi (forse sono tutti crepati, se sono arrivate le antiche invettive) e gli economisti e il quadro per il nuovo Rinascimento sarebbe completo.

Un appello pieno di narrazione, parola che non si capisce che cos’è ma va di moda, dialogo, chiacchiere, economia green, e la ricostruzione di un “sé collettivo”.

Non c’è scritto come si fa a aderire, ma non dovrebbe essere difficile. Del resto, aderire a chiacchiere inconcludenti non è difficile, basta aggiungere le proprie.

Ah, non va dimenticato che siamo tutti su un tappeto volante (anche se gli aerei sono fermi negli hangar). Rischiamo di ritrovarci questi coraggiosi innovatori in una delle tante commissioni di cui il governo sta dotandosi per riempire di chiacchiere la testa dei cittadini.

Arrigo d’Armiento