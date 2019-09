Una grande Lazio sconfitta da una forte Inter –

La Lazio ha giocato per 90 minuti sempre correndo, conquistando palloni e sparandoli nella porta interista. Ma dall’altra parte c’era un Handanovic saracinesca che ha bloccato tutti i tiri di Correa, ma qualcuno se l’è mangiato il laziale.

L’unico gol, quello dell’Inter, porta la firma di D’Ambrosio, che su traversone di Biraghi ha la meglio su Jony infilando di testa Strakosha.

Un solo gol in una partita che ha visto tante occasioni sprecate, soprattutto dalla Lazio, o sventate dalle difese. In quella biancazzurra, oltre a Acerbi e a Luis Felipe, ha svettato Bastos, sempre pronto, sempre primo sul pallone. Un Bastos cento volte migliore del Bastos dello scorso anno.

Inzaghi, forse per punirlo per le sue bizze, ha messo in castigo in panchina Ciro Immobile, entrato nel secondo tempo per sostituire Caicedo, che ha dato l’anima fino a quel momento, ma senza risultati. E Immobile non ha fatto di meglio.

Grande come al solito Correa, è lui ormai il leader dell’attacco biancazzurro. Ma oggi, nonostante sei o sette tiri in porta, non è stato fortunato. La sua sfortuna ha nome Handanovic, imbattibile e fortunato.

Inzaghi ha sostituito poi Luis Alberto con Lucas Leiva e Milinkovic Savic con Berisha. Niente da fare, non è cambiato niente.

Prossimo turno: Sampdoria Inter e Lazio Genoa.

Bruno Cossàr