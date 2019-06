Inizia ufficialmente l’era Fonseca: il tecnico lusitano è sbarcato a Roma

Roma – Il nuovo tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è sbarcato alle prime luci dell’alba all’interno dello scalo internazionale di Fiumicino.

Il portoghese è atterrato al Leonardo da Vinci alle 7 circa, toccando per la prima volta da neo allenatore giallorosso il suolo capitolino. Ad attenderlo tanti giornalisti per le solite foto di rito e qualche battuta, prima di recarsi presso gli uffici amministrativi del club siti in viale Tolstoj all’Eur.

Adesso l’obiettivo imperante sarà quello di imparare in fretta a conoscere Trigoria e l’ambiente romano, per quella che si preannuncia già da tempo come una calda e altrettanto corta estate romanista.

Inizia ufficialmente l’era Fonseca.