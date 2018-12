La Lazio si risveglia a spese del Cagliari: 3-1 –

I biancocelesti si portano a casa i tre punti che tanto mancavano a Inzaghi, riavvicinandosi alla zona Champions e dimostrando, forse, di essere riusciti a lasciarsi dietro le sconfitte, i pareggi (e le vittorie che non arrivavano).

Finisce 3 a 1 contro un Cagliari che dalla sua prova a giocarsela fino al raddoppio della squadra di Mister Inzaghi, senza però rendersi particolarmente pericoloso e limitandosi a fare una partita difensiva puntando sulle ripartenze veloci dei due attaccanti rossoblù, Joao Pedro e Cerri.

I segnali positivi per i capitolini arrivano anche dalla buona prestazione del tanto atteso Milinkovic Savic, autore del gol del vantaggio e dalla conferma di Acerbi, in gol anch’egli, dimostrando che alla Lazio un difensore esperto, forte nel gioco aereo e nelle palle inattive mancava ai biancocelesti. A bocca asciutta Immobile che non segna anche per sfortuna, ma può rincuorarsi con l’assist a Lulic che spegne definitivamente le speranze dei sardi.

Sembrerebbe ora di festeggiare per i laziali se non fosse per un calcio di rigore piuttosto dubbio concesso alla squadra di Maran su richiamo del Var. Il solito Var.

Finisce 3 – 1 per la Lazio.Ora tocca alle altre.

Bruno Cossàr