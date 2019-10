La Lazio si sveglia e supera il Rennes 2-1 –

La Lazio, ma non è la sola, ha preso l’abitudine di riposare nel primo tempo e di mettersi a correre nel secondo. Non le va sempre bene, ma spesso, come oggi, è la strategia vincente.

Stessa strategia adottata dal Rennes che, all’Olimpico, non si è mai fatta pericolosa nel primo tempo, salvo nell’episodio del reclamato rigore, giustamente non concesso dall’arbitro.

Dunque, primo tempo zero a zero e zero azioni pericolose da una parte e dall’altra.

Nel secondo tempo è il Rennes a svegliarsi prima, e lo fa con un bel gol di Morel al 55’. Appena un minuto prima, Inzaghi s’è deciso a far entrare in campo Milinkovic Savic e Luis Alberto al posto di Cataldi e Berisha. E sono loro due a portare i biancazzurri al pareggio. Luis Alberto al 63’ passa con precisione il pallone a Milinkovic Savic che lo gira con altrettanta precisione in rete.

Adesso la Lazio è la vera Lazio. Nonostante la reazione decisa ma imprecisa del Rennes, i padroni di casa conquistano i tre punti al 75’ con un assist di Milinkovic Savic a Ciro Immobile, che gira di testa e infila sotto la traversa.

Nel prossimo turno, la Lazio dovrà affrontare il Celtic, un avversario di tutto rispetto, e non basterà giocare solo nel secondo tempo, per di più nella tana britannica.

Bruno Cossàr