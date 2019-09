La Lazio travolge il Genoa: 4-0 (e uno annullato dal Var) –

A giorni alterni la Lazio si ricorda di essere la Lazio e oggi lo ha certificato ufficialmente al Genoa, che ne ha preso atto.

Dunque, quattro reti a zero, con in più un gol annullato a Luis Alberto dall’intervento del Var di Mazzoleni per un fallo precedente, molto precedente, di Milinkovic Savic.

Comincia subito bene la Lazio, che al 7’ va in gol con Milinkovic Savic su assist di Ciro Immobile. La Lazio domina il gioco, costringe il Genoa a arroccarsi in difesa, con qualche contropiede che si spegne dalle parti di Strakosha.

Guai però a sottovalutare gli avversari. Il Genoa attacca con Romero, Sanabria, Lerager, Kouamé, ma Strakosha ha la meglio su tutti i palloni.

Ora bisogna cercare di chiudere subito la partita. Ci provano Immobile, Correa, Milinkovic Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva, senza esito.

E al 35’ arriva finalmente il secondo gol. Lo segna Luis Alberto, che con un gran tiro festeggia la centesima partita con la maglia biancazzurra. Festa rinviata, il Var ha annullato il gol, punendo la Lazio con un calcio di punizione per un fallo di Milinkovic Savic su Cassata, un fallo che ha visto solo il Var di Mazzoleni e segnalato a scoppio ritardato a Pairetto, costretto a annullare il gol. Non si capisce però perché un fallo, vero o presunto, venga segnalato dopo, molto dopo, che l’azione sia conclusa dentro la porta dell’avversario. Misteri delle strane modifiche alle norme stabilite per dare al Var il potere di influire sui risultati.

Ma la Lazio non ci sta e cinque minuti dopo va al secondo gol con un grande gol di Radu che ha punito l’altro Radu, quello rossoblù, infilando il pallone all’incrocio dei pali.

Il secondo tempo comincia con Pandev che sostituisce Lerager e con Pajac che prende il posto di Barreca. Il Genoa parte all’arrembaggio, ma Acerbi e gli altri fanno buona guardia.

Al 7’ della ripresa Correa si arrende a qualche acciacco e viene sostituito da Caicedo.

Pairetto per l’ennesima volta in questa partita viene colpito dal pallone modificandone la traiettoria. Pallone scodellato, e via. Chissà forse l’arbitro ha nostalgia di quando, giovanissimo, giocava al calcio pure lui.

L’arrembaggio del Genoa ottiene una risposta decisiva da parte della Lazio. Milinkovic Savic mette in crisi la difesa rossoblù e Caicedo lo gira in porta portando i padroni di casa al 3-0. E’ il 59’ e la partita sembra conclusa. Ma attenzione al Genoa, che prova almeno a ridurre le distanze, scoprendosi però un po’ di più.

Alla mezz’ora, Inzaghi manda dentro Parolo per dare a Milinkovic Savic un quarto d’ora di giusto riposo.

E arriva il 4-0. È Ciro Immobile a firmare il gol concludendo una strepitosa azione di Luiz Felipe. E Ciro va a abbracciare Inzaghi. Pace fatta dopo il battibecco di pochi giorni prima. A cinque minuti dalla fine, Inzaghi regala la standing ovation a Immobile sostituendolo con Adekanye.

Caicedo, trattenuto in area, viene ammonito per simulazione. Lasciamo stare, la simulazione non c’è, l’arbitro poteva semplicemente non fischiare niente. Sul 4-0 non vale la pena lagnarsi.

Bruno Cossàr