Lazio, facile vittoria sull’Udinese: 2-0 –

La Lazio ha finalmente recuperato la partita con l’Udinese e i tre punti che le mancavano in classifica per far sentire il fiato sul collo del Milan, quarto in classifica e principale concorrente per la Champions.

Tutto facile per i padroni di casa, che hanno dominato il primo tempo, con il gol di Caicedo – quando segna lui, la Lazio vince – e l’autogol a cui Milinkovic Savic ha costretto Sandro. E i gol sarebbero stati tre, se Milinkovic Savic non si fosse tradito col Var, accortosi del tocco di mano col quale la palla è finita sui piedi di Acerbi e alle spalle di Musso.

“E adesso vediamo che cosa sapete fare” sembravano dire i romani ai friulani, che hanno fatto tutto quel poco che erano in grado di fare per recuperare la partita. I laziali hanno lasciato l’iniziativa agli ospiti, i quali non sono stati in grado di approfittarne.

Al 50’ Lulic è intervenuto in ritardo su Lasagna, che stava uscendo dall’area. Ma gli udinesi non hanno saputo approfittare del rigore regalato. Strakosha ha letto il pensiero di De Paul e si è lanciato dalla parte giusta respingendo il tiro. Niente da fare, i bianconeri di Udine oggi non hanno saputo fare niente di meglio.

E adesso la rincorsa dietro al Milan, tenendo a bada la Roma.

Bruno Cossàr