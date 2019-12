Lazio, recupero vincente su un Cagliari tosto: 1-2 –

Che carattere la Lazio! In svantaggio dall’8’ del primo tempo, con un gran gol di Simeone, ha lottato fino alla fine, senza mai arrendersi e nel recupero ha domato la squadra tosta cagliaritana.

Le partite di pallone durano novanta minuti più recupero e bisogna giocare al massimo fino all’ultimo. Non è la prima volta che Inzaghi riesce a portare a casa il bottino pieno arraffandolo all’ultimo minuto, all’ultimo respiro, all’ultima pedata. E oggi a Cagliari con una vittoria soffertissima ha agguantato il terzo posto a soli tre punti dalle due capolista, Juve e Inter, e conservando quattro punti sopra la Roma.

Il Cagliari ha dato inizio alle danze aggredendo i biancazzurri, rimasti imbambolati a guardare la prodezza di Simeone. E’ l’8’ quando Joao Pedro gira in area una rimessa laterale, Simeone prontissimo spara di prima sul povero Strakosha che guarda sconsolato il pallone in fondo alla rete.

La Lazio tenta una reazione, ma i cagliaritani appaiono più pronti, più svegli, più pericolosi. A dirigere il gioco per i primi 45 minuti sono sempre Nainggolan, Simeone e compagni, con i laziali che invano tentano di organizzare il loro gioco.

Bisogna aspettare il secondo tempo per vedere la vera Lazio. Chissà che cosa ha urlato Inzaghi negli spogliatoi, l’effetto non si è fatto attendere. I biancazzurri hanno alzato il ritmo, hanno ritrovato l’abitudine a passarsi la palla senza perderla, ma si sono trovati davanti la saracinesca dei padroni di casa, che hanno difeso la porta di Rafael in dieci, lasciando a Simeone il compito di spaventare Strakosha, rimasto sempre imperturbabile a masticare la gomma americana.

Inzaghi, come sempre, ha indovinato i cambi. Jony sostituisce Lulic che ha dato tutto e di più, Cataldi prende il posto di Lucas Leiva ormai spremuto, Caicedo va a rafforzare l’attacco sostituendo Radu, visto che non c’è più bisogno di proteggere Strakosha, lasciato tranquillo dai sardi, arroccati davanti a Rafael.

Mosse vincenti quelle di Inzaghi, lo si è visto negli ultimi minuti del recupero, quando dall’1-0 si è passati all’1-2 con gol di Luis Alberto (93’) e di Caicedo (98’).

Luis Alberto, motore e cervello di questa Lazio, gira al volo in rete un pallone lanciato da Acerbi e deviato da Faragò.

Il Cagliari annaspa, non ha più idee chiare, non ce la fa a difendersi dalla furia laziale. E arriva il secondo gol biancazzurro con Caicedo che, saltando più in alto di tutti, gira di testa in rete il cross di Jony.

La partita finisce qui, con ospiti esultanti e padroni di casa che non si rassegnano alla superiorità messa in mostra dalla Lazio.

È l’ottava vittoria consecutiva in campionato di una Lazietta che, nonostante abbia perso troppi punti all’inizio della stagione, riesce ora a far sentire il suo fiato sul collo delle superstar Juve e Inter. E domenica prossima c’è da combattere contro, di nuovo, la Juventus per conquistare la Supercoppa.

Bruno Cossàr