Lazio-Samp, magico Caicedo batte Quagliarella 2-1 –

È il momento magico di Caicedo. Il primo a accorgersene è stato sicuramente Simone Inzaghi, che ora lo schiera dall’inizio, ma se ne sono accorti anche gli avversari, come la Sampdoria di Quagliarella, sconfitta in casa per 2-1.

Tutta la Lazio, e tutto Caicedo, in un quarto d’ora: gol al 3’ e gol al 19’. E che gol, che prontezza, che rapidità! E che squadra, con Correa a dirigere l’orchestra e a far impazzire i difensori blucerchiati.

La Samp non è stata certo a guardare, ci ha provato a reagire, riuscendoci solo una volta, al 57’, con Quagliarella prontissimo a buttare in rete una respinta balorda di Acerbi.

Anche il conto dei legni colpiti dà lo stesso risultato di 2-1: palo di Murru per la Samp, palo di Romulo per la Lazio e, infine, traversa di Immobile col pallone che sbatte proprio sulla linea della porta.

La Samp ha dato il meglio di sé nel secondo tempo, col gol di Quagliarella e con un continuo assalto alle retrovie biancazzurre. E giocando in dieci contro undici, con Ramirez che si è beccato il secondo giallo allo scadere del primo tempo. L’arbitro Maresca di gialli ne ha tirati fuori dalla tasca ben nove, distribuiti equamente tra le due squadre.

Ora la Lazio ricomincia a sperare di tornare in zona Champions, purché giochi sempre come oggi. Intanto, al prossimo turno dovrà incontrare l’Atalanta, in una partita che farà da anticipazione allo scontro della finale di Coppa Italia.

