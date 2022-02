Lazio troppo forte per il Bologna: 3-0

Sì, troppo forte questa Lazio per il debole Bologna. Da tempo la squadra romana ha abituato i suoi tifosi a dominare le partite con avversarie più remissive e a arrendersi senza combattere contro avversarie appena un po’ più agguerrite.

Sono forse troppo duro nel mio giudizio, ma non riesco ancora a mandar giù quel 4-0 di Firenze, contro una squadra che non somiglia al Psg o al Real Madrid. Fare una figuraccia contro la Fiorentina non è perdonabile.

Da tempo, da qualche anno, vediamo una Lazio altalenante, capace di imprese e di disastri. Se Inzaghi, dopo aver fatto tanti miracoli a Roma, ha preferito andarli a compiere a Milano, la spiegazione è semplice: più calciatori di alto livello e più soldi.

E va bene, contentiamoci di ciò che la Lazio può offrire ai tifosi e esultiamo per la sonora vittoria contro un Bologna che all’Olimpico oggi si è visto poco. Basti sottolineare che il miglior rossoblù in campo è stato senza dubbio Skorupski.

Vediamo i gol, conseguenza del predominio sul campo del collettivo biancoceleste. Il primo, su rigore perfetto realizzato da Immobile al 13’ del primo tempo, è nato da un fallo di Soumaoro su Zaccagni, colpito sul viso dal braccio del difensore bolognese. Ha argutamente osservato Matri, che commentava la partita su Dazn, che se al posto di Zaccagni ci fosse stato Milinkovic Savic, più alto del compagno, il braccio di Soumaoro avrebbe colpito il petto e non il viso dell’avversario e il rigore non sarebbe stato fischiato. Se, ovvio, se. Ma così non è stato, per fortuna dei padroni di casa.

Dopo il gol, la partita non è cambiata. Il Bologna non ha avuto la forza di reagire, il pallone è rimasto proprietà privata della squadra di Lotito. E così si è arrivati nel secondo tempo, al 53’, con la rete di Zaccagni, oggi protagonista assoluto delle azioni decisive e dei gol della squadra romana. Luis Alberto, poco dopo (al 40’) essere stato ammonito da Piccinini, ha visto Zac in posizione favorevole e gli ha spedito in area un pallone che il compagno, uno che non ha l’abitudine di sprecare mai niente, ha sùbito riposto nella rete di Skorupski.

Il terzo gol è arrivato dieci minuti dopo. Indovinate chi lo ha segnato? Sì, è stato ancora Zaccagni, l’eroe della giornata. Ancora Luis Alberto dà inizio all’azione, la palla finisce a Lazzari che la trasforma in un perfetto assist per Zaccagni che la indirizza dietro le spalle di Skorupski, il quale dalla faccia che ha fatto si capisce che non ha gradito il dono.

Da segnalare un infortunio muscolare per Lazzari che rischia probabilmente di far compagnia in panchina a Luis Alberto e a Lucas Leiva, ammoniti e già diffidati, nella prossima partita in trasferta contro l’Udinese. Il Bologna dovrà affrontare in casa lo Spezia, due squadre che si equivalgono.

Bruno Cossàr