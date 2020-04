Libri sì lampadine no – Prudenza non giustificata –

Hanno deciso di riaprire le librerie. Bene, ma se si fulmina una lampadina, dove vado a comprarla? Senza lampadina non riesco a leggere il libro che ho comprato.

La prudenza la capisco, ma non capisco che in un negozio di 40 o meno metri quadri che vende lampadine sia più rischioso entrare, uno alla volta per carità, che in un negozio di pari metratura che vende libri. E questo vale per qualsiasi attività. (Ard)