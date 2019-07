Lo Stato usa la scuola per distruggere la famiglia –

Non c’è solo il caso di Bibbiano nella guerra che i cosiddetti progressisti hanno dichiarato, da secoli, non da oggi, contro la famiglia.

Platone, Thomas More, Tommaso Campanella, gli illuministi, Rousseau (l’intellettuale che abbandonò i cinque figli in un brefotrofio), fino ai sinistri d’oggi, ai cosiddetti progressisti non è mai piaciuta la famiglia, hanno cocciutamente rivendicato allo Stato, preferibilmente lo Stato finito sotto il loro controllo, il compito esclusivo dell’educazione dei figli, da togliere dalla cattiva influenza della famiglia e della sua tradizione. Volevano e vogliono l’uomo nuovo, cioè l’uomo schiavo delle loro folli idee.

Nell’elenco delle ricette per l’abolizione progressiva della famiglia, oltre alle case-famiglia più o meno necessarie (secondo assistenti sociali, giudici minorili e sponsor politici) per i bambini che vivono male in quella naturale, io metterei anche l’obbligo della scuola, il tempo pieno, la scuola dell’obbligo proposta ripetutamente fino a 18 anni, non più solo fino a 15, che è già un sopruso, una prepotenza contro la famiglia.

In quella galera che è la scuola pubblica, si è carcerati dalla nascita, con l’asilo nido, fino alle medie, con il consiglio alle famiglie di liberarsi per qualche anno ancora dei propri figli fino alla maturità e poi all’università.

Il peso dell’educazione dei figli è sottratto ai genitori, ben lieti di liberarsi per qualche ora di quei piccoli scocciatori, trasferendolo a insegnanti quasi tutti figli del ’68 e di quella scuola-penitenziario.

E sempre nuove materie d’insegnamento, per convincere gli studenti a considerare arte gli scarabocchi, poesia quelle parole messe una dopo l’altra con un solo obbligo, quello di andare a capo ogni tanto, musica l’insieme di suoni e rumori assemblati a casaccio.

Adesso da più parti, addirittura da chi si considera parte dello schieramento politico di centrodestra, si pretende ad alta voce il ritorno dell’educazione civica tra le materie obbligatorie, così sperando di convincere gli studenti che la costituzione italiana sia la più bella del mondo e che non allinearsi al politicamente corretto sia il peggior peccato o reato contro la democrazia progressista.

No, per favore, almeno l’educazione civica risparmiatela a quei poveri studenti carcerati. Meglio la maleducazione che s’impara in mezzo alla strada del politicamente corretto imposto dai professorini.

Arrigo d’Armiento