Lorenzetto svela “Chi (non) l’ha detto” e boccia le citazioni sbagliate –

“Citate, citate, qualcosa resterà”. Scusatemi se apro con questa improvvisata autocitazione (ma potrei attribuirla a Rousseau, a Voltaire, a Francis Bacon o, come faceva Montanelli quando inventava un aforisma, a Talleyrand) la recensione del ponderoso ma agile libro di Stefano Lorenzetto “Chi (non) l’ha detto – Dizionario delle citazioni sbagliate” (Marsilio, 2019, 394 pagine, 18 euri).

Stefano Lorenzetto, amabile gran pignolo veronese, grande firma dell’Arena, del Giornale, de La Verità, del Corriere della sera, è noto in tutto il mondo per aver conquistato il primato nella classifica del Guinness nella speciale categoria dedicata alle interviste di un’intera pagina di quotidiano a personaggi noti e meno noti ma che la notorietà la meritavano più degli altri.

Un gran pignolo ma soprattutto un gran curioso, capace di trasmettere la curiosità al lettore che rimane calamitato, ipnotizzato, costretto a non abbandonare la lettura fino all’ultima parola.

E si legge tutta d’un fiato, magari in due o tre puntate vista la mole del lavoro, questa geniale enciclopedia delle citazioni sbagliate di cui sono ricchi gli articoli di giornali e riviste e i discorsi dei politici.

Se ho contato bene, Lorenzetto ha raccolto 145 citazioni tra le più abusate e le ha sottoposte a un’analisi spietata, pur trattandole con garbo umoristico.

Ve ne do un piccolo assaggio, tanto per farvi un’idea di che cosa perdereste a non comprare il libro. “Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani” diceva Massimo d’Azeglio, come s’impara nei libri di scuola. Sì, D’Azeglio diceva qualcosa del genere, ma non era farina del suo sacco. Il copyright è di Ferdinando Martini, senatore, ministro dell’Istruzione pubblica, giornalista del “Fanfulla”.

“A pensar male si fa peccato, ma spesso s’indovina”. Lo diceva Andreotti e lo ripetono in tanti, anche oggi. Il Divo Giulio ammise di averla sentita pronunciare all’università dal cardinale Francesco Marchetti Selvaggiani. Il quale, tuttavia, non ne era l’autore. Secondo Malagodi, si tratta di un detto toscano, che ha fatto tanta strada fino ad arrivare sulla bocca degli attuali politici e loro critici.

“Similia similibus curantur” (o curentur) è il principio su cui si basa l’omeopatia: curare con dosi molto basse di sostanze che in dosi alte causano la malattia che si vuol curare. Samuel Hahnemann, il medico tedesco inventore dell’omeopatia, la attribuiva (forse) a Ippocrate, ma l’autore della frase dovrebbe essere San Gregorio Magno. E il principio hahnemanniano era già teorizzato dal naturalista svizzero Paracelso.

“Il fine giustifica i mezzi”. Questa è facile, la sanno tutti: è di Machiavelli. Macché, non è vero, il bravo Nicolò non l’ha mai detto, non l’ha mai scritto. È una libera interpretazione del suo pensiero, di cui non si conosce l’autore. Lorenzetto insinua che possa essere il cardine del gesuitismo e cita Pascal che nelle Lettere provinciali suggerisce che è bene correggere “il vizio del mezzo con la purezza del fine”.

Mi fermo qui, non sarebbe corretto citare tutte le citazioni catalogate da Lorenzetto. Mi permetto però di dare un consiglio a chi, sotto Natale, vuol fare un regalino, un pensierino a un parente, a un amico per farsi ricordare a lungo: regalate questo libro, che una volta letto rimarrà sul tavolo dello studio ad aiutare giornalisti, scrittori, politici, intellettuali con barba e senza barba a scopiazzare finalmente una citazione corretta che non mancherà di stupire il pubblico.

Arrigo d’Armiento