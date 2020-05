L’ultima trovata del governo: salto a ostacoli tra regioni –

Il governo cento ne fa e nessuna ne pensa. Dal 3 giugno ci si potrà spostare tra le regioni, ma solo tra quelle che hanno lo stesso livello di contagio. I criteri verranno definiti con il report del 29 maggio che indicherà i livelli di rischio: basso, moderato o alto.

Insomma, dalla Lombardia si potrà andare in Molise, ma senza passare dalle regioni che le separano. Non è ancora chiaro se toccherà spostarsi in elicottero oppure con un salto degno di Superpippo. Lo fanno apposta. Danno ordini cervellotici al solo scopo di vedere le pecore obbedire. O di multare gli altri. (Ard)