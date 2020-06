Mettersi in ginocchio per Floyd è una forma di razzismo –

Credo che mettersi in ginocchio per il povero Floyd sia una forma di razzismo. Non razzismo verso i negri, considerati poveretti da consolare. Razzismo verso i bianchi, che chiedono mea culpa in ginocchio come se fossero loro i colpevoli.

Ricordo che la responsabilità è sempre personale, non è della famiglia, non è della società, non è della razza. I bianchi in ginocchio chiedono perdono per la razza bianca, come se fossi stato io a ammazzare quell’uomo.

Non sono stato io, io non ho mai ammazzato nessuno e non ho mai maltrattato i negri. Non ho ammazzato Floyd e non gli devo chiedere scusa.

Devo invece condannare chi l’ha ammazzato, con una brutalità degna del Ku Klux Klan. E spero che il giudice americano si ricordi di condannare il colpevole superando l’abitudine locale che non considera troppo grave ammazzare un negro.

Arrigo d’Armiento