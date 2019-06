Municipio XIV. Cecera (PD): trasporto scolastico, riempire posti vuoti nei pullmann

Trasporto scolastico: 204 domande respinte. Riempire posti vuoti nei pullmann.

“Nella seduta della commissione scuola del XIV municipio di ieri (6 giugno ndr) abbiamo affrontato il tema delle domande del trasporto scolastico non accolte, 204 in tutto il municipio – afferma il consigliere PD del XIV Municipio Cecera membro della commissione scuola.

“Un numero di domande rigettate troppo alto che creano un forte disservizio alle famiglie e uno spreco di risorse, perché fa sì che i pullman viaggiano con molti posti vuoti.”

Prosegue il consigliere PD: “l’anno scorso la nostra proposta di riaprire le liste ad ottobre alle domande non accolte per riempire i posti vuoti nel pullmann scolastici fu accolta e riuscimmo a dare un servizio alle tante famiglie escluse. Anche quest’anno ho proposto di seguire la stessa procedura, che introducemmo durante la nostra amministrazione municipale di centrosinistra”.

Conclude Cecera: “è stato inoltre deciso di comune accordo con tutte le forze politiche presenti in commissione, di inoltrare le domande del trasporto scolastico non accolte per errore o dubbia interpretazione dei requisiti, alla commissione valutatrice, al fine di reintegrare sin da ora la lista degli aventi diritto e fare acquisire il diritto previsto nel regolamento alla continuità del servizio per gli anni successivi”.

L’appello del consigliere PD è dunque rivolto ai genitori dei bambini che hanno avuto il diniego alla domanda del trasporto scolastico: “le famiglie possono girare alla mia mail istituzionale alessio.cecera@comune.roma.it le istanze di reintegro nella lista del trasporto scolastico che raccoglierò al fine di sottoporle alla commissione valutatrice”.