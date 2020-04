Salvini occupa il parlamento, come Boldrini negli anni ’70 –

Salvini insieme a settanta deputati e senatori leghisti ha “occupato” il parlamento per tutta la notte scorsa. Questa cosa mi ricorda un episodio che mi vide al centro di una breve crisi istituzionale. Pubblicai su Ore12 una notizia che, chissà perché, era sfuggita a tutti i grandi giornali. Feci un titolo a tre colonne in seconda pagina: Boldrini: Forse dovremo occupare anche camera e senato.

Era successo in quei giorni che i consiglieri regionali comunisti avevano occupato Palazzo dei Normanni, sede della Regione Sicilia, per protestare non ricordo contro che cosa. Se a dichiarare di voler occupare il parlamento fosse stato Pajetta, sarebbe stata solo una delle brillanti battute a cui aveva abituato tutti. Ma l’aveva dichiarato Arrigo Boldrini, il comandante partigiano Bulow che occupava la carica di vicepresidente della camera. Che il vicepresidente della camera volesse occupare la camera era paradossale, oltre che antidemocratico.

Il Giornale d’Italia, diretto dal grande Alberto Giovannini, vista la notizia pubblicata da me, la controllò (l’avevo presa dall’Agi, era supercontrollata) e la rilanciò a nove colonne in apertura in prima pagina.

Successe il finimondo. Interrogazioni, interpellanze, mozioni, si sfiorò la crisi di governo. Gli altri giornali, che avevano ignorato il giorno prima la notizia, furono costretti il giorno dopo a metterla pure loro in apertura della prima pagina.

La polemica durò qualche giorno poi, come succede sempre in Italia, si spense in una grande tavolata apparecchiata con tarallucci e vino.

Certo, se invece di Salvini, l’idea di occupare il parlamento si decidesse a farla sua la Casellati…

